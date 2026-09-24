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美股早盤／美債殖利率再飆 四大指數齊跌…甲骨文資料中心計畫受挫跌5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美債殖利率24日再度飆升，拖累美股四大指數24日早盤齊跌。法新社
美債殖利率24日再度飆升，拖累美股四大指數24日早盤齊跌。法新社

隨交易員預期聯準會（Fed）將進一步升息，美債殖利率升至大約20年來高點，美股四大指數24日早盤全面挫低。

道瓊工業指數早盤跌242點或近0.5%、標普500指數跌近0.4%；甲骨文資料中心計畫受挫，拖累那斯達克綜合指數跌0.6%、費城半導體指數跌近1.5%；台積電ADR近1%。

彭博資訊引述消息來源報導，甲骨文援引「不可抗力」條款，若新墨西哥州的資料中心無法在2028年如期啟用，將延後對開發商Blue Owl Capital付款，甲骨文股價應聲大跌5%。

23日公布的美國9月綜合採購經理人指數（PMI）遠超預期、5年期公債標售需求疲弱，強化Fed升息機率，觸動美債殖利率飆升。

美國30年期公債殖利率稍早觸及5.446%，寫2004年6月以來最高。與房貸利率連動的指標10年期公債殖利率一度飆升至5.15%，逼近2007年7月以來最高水準，目前升幅收斂，報5.1%。

隨美債殖利率勁升，芝商所FedWatch工具顯示，Fed 10月會議再度升息的機率已突破70%，遠高於一周前的55%。

BMO資本市場美國利率策略師哈特曼表示：「整體而言，美國企業活動表現遠優於預期，意味著短期內政策利率與美債殖利率都有相當大的上升空間。即使供給面的通膨壓力消退，這項數據（指PMI）反而更加凸顯，需求帶動的通膨可能再度升溫。」

經濟數據方面，勞工部24日公布，截至9月19日當周的初領失業救濟金人數，較前一周減少1,000人至19.7萬人，徘徊在1969年來的歷史低檔水準，反映美國勞動市場續強，企業甚少裁員。

美國工業股過去一個月急跌，標普500工業類股指數已較8月中旬的歷史高點重挫近10%，自9月14日起持續收在200日移動平均線以下，為2025年初川普發動貿易戰重創工業股來首見，在華爾街引發警訊。

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