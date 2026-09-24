避開AI錢坑 甲骨文傳對德州資料中心開發商發出不可抗力通知

彭博資訊報導，知情人士透露，甲骨文公司（Oracle）已向藍鴞資本（Blue Owl）旗下子公司Stack基建公司發出通知，萬一Stack負責的新墨西哥州大型資料中心「木星計畫」計畫延誤，甲骨文將引用「不可抗力」條款，以延後支付款項。

報導指出，甲骨文並非試圖拋棄這個大型資料中心主要租戶的身分，而是希望在「木星計畫」受阻、無法依計畫於2028年上線的情況下，延後相關付款，以避免引發外界對其財務疑慮。

甲骨文股價在24日盤前一度應聲重挫逾4%。

甲骨文發言人表示，該開發案仍按計畫進行，並強調對當地市場的承諾。

甲骨文正試圖避免在新墨西哥州大型資料中心開發案上產生額外支出，此案已面臨反對聲浪和監管阻礙。