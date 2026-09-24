快訊

第一夫人親自主持！川普招待習近平國宴菜單曝光 會場專挑1顏色有深意

重出江湖？傳蔡康永、小S合體開新節目 金牌製作人B2吐實情

與死神搶命…遭刺頸高三生已恢復心跳手術中 醫院說明現況

聽新聞
0:00 / 0:00

美債殖利率飆升 閃現美股崩盤前警訊？華爾街老將：如同1987年「黑色星期一」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國公債殖利率勁升，對美股有何影響？前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。路透
美國公債殖利率勁升，對美股有何影響？前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，數月後就發生「黑色星期一」美股大崩盤。路透

美國公債殖利率勁升，對美股有何影響？前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，過了數月，同年10月就發生「黑色星期一」美股大崩盤，至今令人談之色變。

這位華爾街老將在最新podcast節目中說，美債殖利率正開始提供「類似股票的投資報酬」，而這對股市而言是壞消息。他指出，美債目前的情況，與1987年「黑色星期一」之前的情景有相似處。

MarketWatch報導，總體經濟獨立研究平台「空頭陷阱報告」創辦人麥唐諾說，美股道瓊工業指數在1987年8月漲上空前新高價位觸頂，兩個月後，也就是1987年10月19日星期一當天，道指狂跌將近23%，寫下史上最大單日跌幅紀錄。那年夏季，美債開始提供「類似股票的投資報酬」，例如美國10年期公債殖利率最高飆上9.89%，英國10年期公債殖利率攀抵10.12%。

而今天，隨著歐美國家央行陸續開始提高利率，新發行債券提供的殖利率遠高於2020年代初期的水準--當時正值新冠肺炎疫情期間，主要央行紛紛把利率砍到0%，促使企業爭相發行殖利率相對偏低的長期債券，例如蘋果2060年到期的公司債僅提供2.55%債息。

麥唐諾說，新近發行的債券提供的殖利率大幅升高，迫使債券持有人折價脫售舊債券。但他認為，買進這些低票息債券，有可能獲致可觀的報酬。他表示，買債券若能獲致類似股票的投資報酬，勢必開始從股市吸走資金。

例如，Google母公司Alphabet今年2月發行10億英鎊（13.2億美元）的百年債券，到夏季時，價格跌到大約原來價值的87%，把殖利率推上7%。債券價格與殖利率呈反向關係。

又如甲骨文（Oracle）發行的長期債券，殖利率也躍上7%至8%，運用「72法則」推算，這筆投資可能在九年後翻倍。

麥唐諾說：「若你的錢可在九年後倍增，那種報酬率跟股票類似。」債券投資報酬一旦升得這麼高，就會開始從股市吸走資金。

他表示，債券價格若再打一隻腳，「不可思議的買進機會」就會浮現。不過，能源價格勁揚也正持續推升經濟衰退風險。

美債殖利率 華爾街 美股 債券 雷曼兄弟 美國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美債殖利率逼近5％…現在買長債更划算？20年期債券曾跌近46％

美PMI強勁添升息疑慮 10年期美債殖利率創19年新高

「完美風暴」來襲！ 美國公債殖利率飆上近20年來最高

經濟太強、標債太冷 美債遭18個月最猛賣壓 5年期殖利率19年來首破5%

相關新聞

美債殖利率飆升 閃現美股崩盤前警訊？華爾街老將：如同1987年「黑色星期一」

美國公債殖利率勁升，對美股有何影響？前雷曼兄弟交易員麥唐諾表示，美債殖利率看來愈來愈像1987年夏季時的情況，過了數月，同年10月就發生「黑色星期一」美股大崩盤，至今令人談之色變。

避開AI錢坑 甲骨文傳對德州資料中心開發商發出不可抗力通知

彭博資訊報導，知情人士透露，甲骨文公司（Oracle）已向藍鴞資本（Blue Owl）旗下子公司Stack基建公司發出通知，萬一Stack負責的新墨西哥州大型資料中心「木星計畫」計畫延誤，甲骨文將引用「不可抗力」條款，以延後支付款項。

美國考慮禁止柴油出口 歐盟批壞主意

歐盟今天抨擊美國可能實施且獲總統川普支持的柴油出口禁令，批評這是會傷害雙方利益的「壞主意」

沙國上周起對亞洲買家賣出近1億桶石油 有助緩解油供緊俏

上周三迄今沙烏地阿拉伯已對亞洲買家賣出近1億桶石油。交易商表示，沙國將於10月及11月交貨，並經過荷莫茲海峽運出，運出量是比最近的數量高出一倍多，有助於緩解亞洲地區的油供緊俏情勢。買家包括中國的國有及私營煉油廠，以及印度、日本與南韓的煉油業者。

川習會將登場引發市場緊張 亞股多收跌

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將舉行峰會，市場緊張情緒升高，亞洲股市今天收盤多下跌

「完美風暴」來襲！ 美國公債殖利率飆上近20年來最高

美國公債市場近幾周來一直承受賣壓，但大致未脫序。突然間，一場「完美風暴」23日形成並重創債市，基準的美國10年期公債殖利率飆升14.7個基點並衝破5.1%，躍上2007年7月來最高水準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。