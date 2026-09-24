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美國考慮禁止柴油出口 歐盟批壞主意
歐盟今天抨擊美國可能實施且獲總統川普支持的柴油出口禁令，批評這是會傷害雙方利益的「壞主意」。
法新社報導，川普（Donald Trump）本週表態支持柴油出口禁令。中東戰爭推升燃油價格，恐導致他所屬的共和黨在11月期中選舉失去國會控制權。
歐盟執行委員會（European Commission）發言人吉爾（Olof Gill）在記者會上表示，「我們認為這是個壞主意」，且布魯塞爾對美方的計畫「感到擔憂」。
吉爾指出：「我們認為這恐為雙方帶來負面影響，我們已在最高層級向美方表達這項看法。」
如同美國，自美伊戰爭2月底爆發以來，歐洲也持續面臨高油價壓力，但歐洲對進口的依賴程度遠高於美國。
法新社今天分析歐盟執委會公布的成員國數據後發現，歐盟各地加油站的柴油平均價格已創下每公升2.23歐元（約新台幣80元）的歷史新高。
歐盟執委會表示，今年8月美國供應的柴油約占歐盟柴油進口量5成。
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