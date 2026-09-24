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柏林軌道展台灣產業拚國際 陳世凱：AI、資通訊是競爭優勢

中央社／ 柏林24日專電

台灣軌道建設過去大量採用國外產品，隨本土供應鏈逐步成形，業者開始邁向國際。交通部長陳世凱接受中央社訪問表示，未來10年是台灣軌道產業發展關鍵期，AI、資通訊及數位孿生等科技優勢，可望成為台灣業者進軍海外市場競爭力。

全球最大軌道交通技術展柏林軌道展（InnoTrans）22日登場，今年適逢展會30週年，台灣首度設立台灣館，由交通部鐵道局整合產官學研資源，帶領本土軌道業者赴德國參展。

陳世凱指出，台灣發展軌道運輸已有很長一段時間，過去投資主要集中於硬體建設，也大量採用其他國家的軌道產品。隨著高鐵、台鐵及各縣市捷運、輕軌陸續建設，台灣形成多元的軌道營運場域，政府近10多年也持續輔導本土產業，累積生產及創新量能。

他說，經過多年發展，目前已逐漸看到成果。今年交通部鐵道局首度在柏林軌道展設立台灣館，就是希望把台灣軌道產業帶出國外，讓國際市場看見台灣在資通訊、AI及數位孿生等領域的優勢，以及這些技術導入軌道系統的能力。

陳世凱在台灣館開幕致詞時進一步指出，未來10年政府將持續投入軌道建設，公共建設不僅要改善交通，也應與產業發展結合，未來10年將是台灣軌道產業相當關鍵的時期。

不過，從國內市場走向海外，台灣軌道產業仍有部分關鍵能力需要補強。陳世凱受訪時坦言，軌道建設反映一個國家的工程、科技及製造能力，這些台灣都不缺乏，但仍需要更強大的整合能力。

他說明，車輛設計、系統整合、核心機電，以及軌道產品測試與驗證能力，都是台灣未來需要持續強化的環節。相較之下，AI、資通訊及數位孿生等台灣原有科技強項，則有機會進一步轉化為台灣軌道產業在國際市場的競爭優勢。

今年柏林軌道展台灣館以「Powering RailwayResilience from Taiwan」（台灣－軌道韌性技術合作夥伴）為主題。台灣近年推動全社會防衛韌性，將能源及關鍵基礎設施維運、資通安全與交通運輸等列為工作主軸，強化天然災害或緊急狀態下維持社會基本運作的能力。

陳世凱受訪時則從極端氣候及交通安全角度指出，提升交通韌性日益重要，而台灣的科技產業基礎可提供解決方案。他以此次展場看到的台灣業者技術為例，透過裝設於列車前方的攝影機，可提早偵測軌道遠方的掉落物或靜止障礙物，增加列車反應及煞停時間。

他表示，從AI、資通訊到智慧軌道應用，台灣正將既有科技優勢導入軌道系統，在提升交通安全及危機應變能力的同時，也進一步累積本土軌道產業進軍國際市場的實力。

柏林 陳世凱

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