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沙國上周起對亞洲買家賣出近1億桶石油 有助緩解油供緊俏
上周三迄今沙烏地阿拉伯已對亞洲買家賣出近1億桶石油。交易商表示，沙國將於10月及11月交貨，並經過荷莫茲海峽運出，運出量是比最近的數量高出一倍多，有助於緩解亞洲地區的油供緊俏情勢。買家包括中國的國有及私營煉油廠，以及印度、日本與南韓的煉油業者。
由於沙國的東西向輸油管遭到攻擊，使運能受損，迫使沙國經由荷莫茲海峽出口更多石油，衛星影像也顯示整個上周末波斯灣區的石油裝船量激增。
這波油價上漲已使中國及印度煉油業者打算降低開工率，因此對新一批的沙國石油大為歡迎。
沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）對這則報導不予置評。
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