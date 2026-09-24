挪威央行力抗通膨 調升基準利率1碼至4.50%

挪威中央銀行今天宣布將基準利率上調1碼（0.25個百分點）至4.50%，以遏止通膨，並指未來仍可能進一步升息。

法新社報導，挪威央行挪威銀行（Norges Bank）總裁巴希（Ida Wolden Bache）在聲明中表示：「政策利率可能需要在一段時間內維持高檔。若通膨展望顯示有其必要，央行貨幣政策與金融穩定委員會將準備進一步升息。」

近幾個月來，挪威通膨率略低於央行預測，但仍明顯高於貨幣政策目標，主因受到工資上漲以及伊朗戰事導致能源成本飆升影響。挪威央行偏好的觀察指標核心通膨率8月為3%，高於央行設定的2%目標。

挪威央行5月已將基準利率調升1碼，成為中東戰爭爆發以來，歐洲率先收緊貨幣政策的央行之一，歐洲中央銀行（ECB）與美國聯邦準備理事會（Fed）等其他央行也陸續跟進。瑞士及瑞典央行今天則維持利率不變。