快訊

中秋連假後有大行情？台積電盤後鉅額交易飆2,749元 再創歷史新天價

不是台灣！川習會對這議題心照不宣「習近平親自介入」兩黨議員促攤牌

不滿被嘲諷辱罵…國中生行凶自首原因曝光 新北某高中生頸部遭刺命危

聽新聞
0:00 / 0:00

法新：歐盟柴油平均價格創新高 達每公升80元

中央社／ 巴黎24日綜合外電報導

法新社今天分析歐盟執行委員會公布的成員國數據後發現，歐盟各地加油站的柴油平均價格已創下每公升2.23歐元（約新台幣80元）的歷史新高。

法新社報導，中東與俄烏戰爭導致原油供應受阻、煉油廠受損，推升全球能源價格大幅上漲。

根據可追溯至2005年的每週數據，德國、法國及義大利等19個歐盟國家的柴油價格均創新高。

在這些創下新高的國家中，丹麥與芬蘭柴油價格最高，每公升2.56歐元；其次是德國，每公升2.46歐元。

比利時和法國的柴油價格也逼近每公升2.40歐元。

西班牙與瑞典的柴油價格同樣上漲，但仍低於俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭後創下的高峰。

歐盟 柴油 價格

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

川普傳擬禁柴油出口90天！白宮爆雜音 能源部希望產業自願減少出口

中油不吸收了！下周汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元

越來越貴的啤酒：節慶經濟背後，德國慕尼黑啤酒節的文化傳統與開放市場之爭

80車位年省3.2萬歐元電費 歐洲光電停車場政策為何卡關

相關新聞

沙國上周起對亞洲買家賣出近1億桶石油 有助緩解油供緊俏

上周三迄今沙烏地阿拉伯已對亞洲買家賣出近1億桶石油。交易商表示，沙國將於10月及11月交貨，並經過荷莫茲海峽運出，運出量是比最近的數量高出一倍多，有助於緩解亞洲地區的油供緊俏情勢。買家包括中國的國有及私營煉油廠，以及印度、日本與南韓的煉油業者。

川習會將登場引發市場緊張 亞股多收跌

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將舉行峰會，市場緊張情緒升高，亞洲股市今天收盤多下跌

「完美風暴」來襲！ 美國公債殖利率飆上近20年來最高

美國公債市場近幾周來一直承受賣壓，但大致未脫序。突然間，一場「完美風暴」23日形成並重創債市，基準的美國10年期公債殖利率飆升14.7個基點並衝破5.1%，躍上2007年7月來最高水準。

陸商務部：中美第8輪經貿磋商達成多項共識 就AI議題首次對話

大陸國家主席習近平正在美國進行國是訪問、川習二會即將舉辦之際，大陸商務部24日下午召開例行記者會，發言人何亞東就中美經貿團隊在紐約舉行的第8輪經貿磋商相關情況回應。他表示已達成多項共識，稱雙方在中美經貿磋商機制下，後續工作保持密切溝通。

賓利首款純電車Torcal搶新客 售價不到法拉利四成

賓利（Bentley）推出首款純電車Torcal，以比法拉利電動車低逾六成的起價，爭取年輕及首次購買賓利的顧客。歐洲油價飆升，帶動電動車銷量大增，但豪華電動車需求仍不穩定；這款新車將考驗賓利能否在擴大客群之餘，維持獲利。

美債賣壓燒向亞洲！全球公債殖利率逼近4% 日10年期漲至30年最高

美債賣壓周四蔓延至亞洲，日本10年期公債殖利率升至30年來最高，全球公債平均殖利率也逼近2007年以來首見的4%。美國經濟強勁、油價居高，加上公債標售需求疲弱，使投資人重新評估聯準會（Fed）的升息幅度。分析師認為，各國政府持續擴大舉債，公債殖利率又節節升高，債市賣壓恐怕一時難退。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。