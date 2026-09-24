法新：歐盟柴油平均價格創新高 達每公升80元

法新社今天分析歐盟執行委員會公布的成員國數據後發現，歐盟各地加油站的柴油平均價格已創下每公升2.23歐元（約新台幣80元）的歷史新高。

法新社報導，中東與俄烏戰爭導致原油供應受阻、煉油廠受損，推升全球能源價格大幅上漲。

根據可追溯至2005年的每週數據，德國、法國及義大利等19個歐盟國家的柴油價格均創新高。

在這些創下新高的國家中，丹麥與芬蘭柴油價格最高，每公升2.56歐元；其次是德國，每公升2.46歐元。

比利時和法國的柴油價格也逼近每公升2.40歐元。

西班牙與瑞典的柴油價格同樣上漲，但仍低於俄羅斯2022年全面侵略烏克蘭後創下的高峰。