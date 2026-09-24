中東動盪難解 國際油價走揚布倫特站上105美元

大陸國家主席習近平正在美國進行國是訪問、川習二會即將舉辦之際，大陸商務部24日下午召開例行記者會，發言人何亞東就中美經貿團隊在紐約舉行的第8輪經貿磋商相關情況回應。他表示已達成多項共識，稱雙方在中美經貿磋商機制下，後續工作保持密切溝通。

2026-09-24 16:25