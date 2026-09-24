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中東動盪難解 國際油價走揚布倫特站上105美元

中央社／ 紐約24日綜合外電報導

世界各國領導人出席聯合國大會（General Assembly），但在結束中東地區動盪局勢方面未有實質進展跡象之後，國際油價今天攀漲，其中布倫特原油突破每桶105美元。

截至美國東部時間凌晨4時30分左右，紐約商品交易所西德州中級原油11月交割價上揚2.17美元或2.35%，來到每桶94.33美元。

倫敦北海布倫特原油11月交割價上漲2.86美元或2.77%，來到每桶105.94美元。

中東 國際油價

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