川習會將登場引發市場緊張 亞股多收跌

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平即將舉行峰會，市場緊張情緒升高，亞洲股市今天收盤多下跌。

法新社報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）宣布，美中兩國同意將貿易休戰延長兩個月，但上海股市對這項消息反應冷淡，收盤下滑1.22%。

持續發酵的美中貿易戰是這次峰會關注的主要議題。儘管雙方近一年來維持關稅休戰，兩國迄今仍未達成長期協議。

貝森特表示，美中「經濟緩和期」原定於11月10日到期，現在將延長至明年1月10日。

然而，兩名消息人士告訴法新社，習近平率領的代表團中沒有中國企業執行長隨行，削弱外界對兩國達成商業協議的期待。

相較之下，多位美國科技業高層預計出席川普今天為習近平舉辦的晚宴，其中包括主要人工智慧（AI）公司的領導人。

Capital.com的金融市場資深分析師羅達（KyleRodda）指出：「市場參與者關注雙方是否展現合作跡象（無論是否僅為表面），共同管理AI風險，同時避免增加AI領域的監管風險。」

香港、雪梨、台北及馬尼拉股市均收跌；韓國綜合股價指數（KOSPI）今天因假日休市。

日本休市3天後，日股基準日經225指數於恢復交易首日收漲0.76%。