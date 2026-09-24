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陸商務部：中美第8輪經貿磋商達成多項共識 就AI議題首次對話
大陸國家主席習近平正在美國進行國是訪問、川習二會即將舉辦之際，大陸商務部24日下午召開例行記者會，發言人何亞東就中美經貿團隊在紐約舉行的第8輪經貿磋商相關情況回應。他表示已達成多項共識，稱雙方在中美經貿磋商機制下，後續工作保持密切溝通。
何亞東稱，近日，中美兩國經貿團隊在美國舉行第8輪經貿磋商。雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實已有經貿磋商共識、對等降稅安排、建立貿易理事會和投資理事會、吉隆坡經貿磋商聯合安排延期等雙方共同關注的經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，達成多項共識。
何亞東也提到，大陸副總理何立峰與美國財長貝森特，作為中美各自牽頭人，在中美經貿磋商機制下就人工智慧進行了首次對話。下一步，中方將與美方在中美經貿磋商機制下，就後續工作保持密切溝通。
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