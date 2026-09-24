澳洲維州議會首辦Taiwan Showcase 6台企參與

維多利亞州議會23日下午仍在開會，召集議員返回議場投票的鐘聲不時響起；就在議場外，6家台灣企業首度以Taiwan Showcase形式走進州議會，與維州政府及跨黨派議員面對面交流，從企業在澳洲布局談到台澳雙向投資與產業合作。

活動由維州議會友台小組與駐墨爾本台北經濟文化辦事處共同推動。出席政要包括維州就業、產業暨先進製造及國防工業廳長霍恩（Melissa Horne）；曾歷任就業與產業、教育、政府服務及婦女等多項廳長職務的友台小組共同主席賀勤茲（Natalie Hutchins）州議員；以及另一位共同主席、反對黨教育、工業關係及政府服務影子廳長羅斯威爾（Brad Rowswell）州議員。多位州議員及前州議員也到場與企業代表交流。

駐墨爾本辦事處發布新聞稿指出，霍恩表示，台灣企業的發展方向與維州經濟發展高度契合。她在與企業代表交流後指出，台商為維州帶來的商業動能具有相當的深度、廣度與多樣性，從航空、資訊科技、快速成長的資料中心供應鏈到食品產業，都有進一步發展空間。

她強調，支持台企在維州發展具有跨黨派共識。維州政府也將透過「投資維多利亞」（Invest Victoria）作為企業與政府間的單一窗口，協助串聯政府資源、降低行政障礙，支持台商持續拓展在維州及澳洲的布局。

霍恩並感謝駐墨爾本辦事處處長呂明澤長期推動雙方交流與合作。

此次參與Taiwan Showcase的6家企業包括盛齊綠能、聯強國際、研華科技、台達電子、中華航空及澳洲土豆商城（Potato Mart），橫跨能源管理、資通訊、智慧製造、電子、航空運輸及食品零售等領域，呈現台企在澳洲市場布局的不同面向。

長期擔任友台小組共同主席的賀勤茲曾訪問台灣，並與維州台灣社群維持密切互動。她表示，很高興能與呂明澤及駐墨爾本辦事處促成此次活動，讓州議會不只討論台灣，也能直接看見台灣與維州在創新、產業及商業領域已形成的連結。

她並提到，其已故丈夫、前聯邦參議員SteveHutchins也曾擔任聯邦議會友台小組共同主席，台灣與其家庭有長久而特殊的淵源。

羅斯威爾則表示，深化維州與台灣關係，是不同政黨議員可以共同投入的工作。透過台企與維州各界直接交流，有助進一步了解雙邊貿易、產業及技能合作的潛力，並開拓更多經濟合作機會。

呂明澤表示，把Taiwan Showcase帶進州議會，目的不只是展示產品，而是希望讓政策制定者透過一家家企業及具體產業，更完整理解台灣，以及台企在澳洲已經建立的經貿連結。

他並透過新聞稿指出，希望澳洲各界看到的台灣，「不只是印太地區的重要經濟體，也是可靠、創新且務實的合作夥伴」。台澳經貿關係也早已不限於商品往來，雙方在科技、能源、教育、農業、航空及創新等領域，都具有持續深化合作的空間。

呂明澤表示，澳洲在能源、關鍵礦產、科研、教育及國際市場連結等方面具有優勢，台灣則在科技、先進製造、供應鏈整合與產業創新方面累積深厚實力，雙方具高度互補性。下一階段的台澳經貿關係，應進一步從貿易走向雙向投資、技術合作及更深入的產業鏈結。

呂明澤期待更多具實力與發展潛力的台企將澳洲納入長期布局，同時讓更多澳洲企業認識台灣、投資台灣。他表示，駐墨爾本辦事處將持續與維州政府、議會及產業界合作，讓此次在州議會建立的連結進一步走向市場，轉化為更多台澳雙向投資與具體產業合作。