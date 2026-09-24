美債賣壓燒向亞洲！全球公債殖利率逼近4% 日10年期漲至30年最高

美債賣壓周四蔓延至亞洲，日本10年期公債殖利率升至30年來最高，全球公債平均殖利率也逼近2007年以來首見的4%。美國經濟強勁、油價居高，加上公債標售需求疲弱，使投資人重新評估聯準會（Fed）的升息幅度。分析師認為，各國政府持續擴大舉債，公債殖利率又節節升高，債市賣壓恐怕一時難退。

彭博全球公債指數的平均殖利率周三上升0.08個百分點至3.99%。美國10年期公債殖利率當天躍升約0.15個百分點，收在5.11%，單日升幅為川普去年4月宣布「解放日」關稅以來最大；周四亞洲交易時段一度升至5.13%。美國700億美元5年期公債標售需求不振，也使5年期殖利率升破5%，為2007年以來首見。

賣壓周四波及亞太債市。日本10年期公債殖利率升至3.06%，為1996年以來最高；5年期升至2.34%。澳洲3年期公債殖利率攀至5.07%，創2011年5月以來最高，紐西蘭2年期殖利率也逼近4%。

美國9月製造業和服務業景氣擴張速度創逾五年新高，布蘭特原油則維持在每桶102美元左右。市場預估Fed下月升息的機率，已從周三初的約五成升至約七成；利率交換市場也已充分反映未來一年再升息三次、每次1碼（0.25個百分點）的預期。

渣打銀行全球研究主管羅伯森（Eric Robertsen）表示，各國公債殖利率正同步上升，政府擴大支出之際，舉債成本隨之提高；財政風險再加上政治不確定性，可能形成惡性循環。澳盛銀行首席經濟學家耶尚加（Richard Yetsenga）則指出，日本還面臨市場認為日銀升息不足、對後續抗通膨立場表態不夠明確的問題。

但殖利率上升未必全是通膨預期惡化。新加坡銀行首席經濟學家莫希烏丁（Mansoor Mohi-uddin）認為，美國10年期公債殖利率攀升，也與AI帶動經濟成長及財政赤字龐大有關。富國銀行投資研究所的米亞諾（Tony Miano）表示，整條殖利率曲線同時重新訂價，意味股價面臨壓力，房貸及企業舉債成本也將提高。