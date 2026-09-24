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波音原盼川習會中國再買數百架飛機 如今先求保住200架

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
波音公司對川習會期間再拿下大筆訂單的期望漸趨保守，圖為737 MAX 8。路透
波音公司對川習會期間再拿下大筆訂單的期望漸趨保守，圖為737 MAX 8。路透

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平24日將在華府會談，但原本被市場寄望成為美方峰會成果之一的波音大單，如今期待正在降溫。路透引述兩名知情人士報導，波音目前的重點已從爭取中國再承諾採購數百架新機，退回到設法敲定今年5月談妥的200架訂單。

波音自2017年起實際上幾乎被排除在中國新客機訂單之外，歐洲競爭對手空中巴士則持續擴大市占。中國又是全球最重要的航空市場之一，波音與空巴都預估，到2045年中國將需要約9000架新客機，因此能否重新打開中國市場，對波音格外重要。

今年春季川習會前，美中與波音官員一度討論中國採購最多500架客機。5月雙方最後達成的暫定協議縮為200架，波音執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）當時仍稱這只是「第一批」訂單，真正的收穫是重新打開中國市場。

外界原本因此期待，24日峰會可能再出現一筆大型採購案。不過歐特柏格上周已淡化這種可能。航太顧問公司AeroDynamic Advisory董事總經理阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）甚至表示，「如果能保住這200架訂單，就算是勝利。」

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）表示，新的客機訂單並不是這次峰會優先議題。美中目前更關注延長貿易休戰、AI安全、對台軍售，以及黃豆、稀土等商品貿易。路透近日也報導，台灣、AI與貿易休戰都是此次川習會主要議題。

波音仍可能在峰會期間取得部分進展。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本周表示，約140架訂單目前「狀況良好」，另有10架正在完成最後程序。知情人士也說，如果合約細節能及時敲定，5月200架協議中的部分內容仍可能在川習會期間公布。

波音重返中國市場還面臨另一項現實：空巴近年在中國持續擴大市占，部分原因是它能直接在天津組裝飛機，加上中歐關係相對美中更為平穩。分析人士指出，波音近年在亞洲影響力下降，除了美中政治關係，也與公司自身問題有關。對波音而言，這次川習會能否先把200架訂單真正落實，已比再拿下一筆更大的新訂單更實際。

川習會 波音 飛機

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