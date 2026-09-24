美聯準會釋鷹派訊號推升美元 金價跌逾1%

受美國聯邦準備理事會（Fed）決策官員釋放鷹派訊號影響，市場對升息預期大增，推動美元升至2個月高點，令不孳息黃金承壓。金價今天下跌逾1%，觸及接近一週來低點。

路透社報導，截至美東時間下午1時25分（台灣時間24日凌晨1時25分），現貨金價下跌1.7%，報每盎司4282.53美元，盤中一度觸及9月17日以來最低點。紐約12月黃金期貨收盤則下跌1.3%，報每盎司4318.40美元。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（PeterGrant）表示，美元走強令金價承壓。他說：「聯準會會議後的官員表態相當鷹派。因此，市場正逐步反映今年底前至少再升息一次的預期，而這正令金價承壓。」

美元升至2個月高點，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更加昂貴。

聯準會決策者本週釋出鷹派訊號。芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，聯準會可能需要將目前的能源衝擊視為持續性通膨的來源，而非預期這股衝擊會自行消退。

基於對通膨的擔憂，里契蒙聯邦準備銀行總裁巴金（Tom Barkin）與波士頓聯邦準備銀行總裁柯林斯（Susan Collins）都對聯準會上週的升息決策表達支持。

這些談話是在其他聯準會官員擴大對通膨疑慮的表態後發表。

儘管黃金是傳統的抗通膨避險工具，但利率上升會降低黃金相較於孳息資產的吸引力。

根據芝加哥商品交易所集團（CME）的FedWatch工具，交易員認為10月升息的機率達77%，12月升息的機率則為95%。