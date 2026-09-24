投資年占GDP 3.6%！AI資料中心建設潮 勢將成為美國經濟史上最大押注

美國AI資料中心投資熱潮占國內生產毛額（GDP）的比率將超越鐵公路建設、電氣化和網際網路建設，成為史上最大押注，影響所及，牽動經濟、就業與物價。

華爾街日報引述布魯金斯學會發布的估計指出，2025年至2032年，美國資料中心及相關AI基礎設施投資可能高達10.3兆美元，規模超過歷來運河、鐵路和電網建設支出的總和，平均每年相當於GDP的3.6%，比率上也是美國史上最大規模的單一產業建設潮。不過，投資規模難以預測，最終支出可能遠低於估計。

資料中心建設熱潮支撐了營建業。美國商務部數據顯示，今年前七個月，民間資料中心營建支出達370億美元，較去年同期增加約90億美元；其他民間營建支出則減少約460億美元。但資料中心也爭奪勞工、土地和電力，使其他業者成本上升，甚至排擠設廠計畫。

LinkedIn估計，2023年以來AI帶動美國新增逾75萬個職缺，相關職缺薪資中位數約18萬美元，遠高於整體職缺的8萬美元。AI推升的股價也增加家庭財富，帶動消費。

風險同樣升高。Alphabet、亞馬遜、Meta、微軟和甲骨文至2029年的四年資本支出，據估合計達4.2兆美元，愈來愈多仰賴舉債。若AI收入不足以償債，衝擊可能擴及金融體系。資料中心需求也推高記憶體、電力及相關人力成本，增添通膨與長期利率壓力。