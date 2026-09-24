黃仁勳：AI業者不應要求反托拉斯及產品責任法豁免

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在今天發布的Podcast節目中表示，人工智慧（AI）公司不應獲得反托拉斯法或產品責任法相關豁免。

路透社報導，在「紐約時報」（New York Times）Podcast主持人克雷恩（Ezra Klein）近2小時的訪談中，黃仁勳談到OpenAI的AI代理程式入侵HuggingFace一事。Hugging Face是開放原始碼AI模型與軟體的交流平台，輝達本月以130億美元收購這家公司。

儘管OpenAI、Anthropic等公司都曾呼籲加強相關監管，黃仁勳一向反對全面的AI安全監管。不過，他也在訪談中重申，AI實驗室有責任測試自己的產品，且只有在確信模型安全後才應發布。

黃仁勳表示：「然而，考量到他們工作的複雜程度，如果要求放寬反托拉斯監管，或免除產品責任，我認為這並不合理。若你要求監管，就不應要求豁免現行法規。」

「紐約時報」公布的訪談逐字稿顯示，黃仁勳是在談及AI業者是否應獲得監管豁免時，作出上述表示。

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）本月發表文章，呼籲給予AI實驗室反托拉斯豁免，讓業者可以在AI安全問題上合作。美國部分官員，包括財政部長貝森特（Scott Bessent）也曾表示，AI業者曾要求責任豁免，但未點名是哪些公司提出要求。

黃仁勳在訪談其他部分表示，他並不反對針對AI應用產品制定監管規範，例如自駕車。

黃仁勳說：「以自駕計程車這類汽車產品來說，已有許多監管規範。如果監管還不夠，國家公路交通安全管理局（NHTSA）就應該介入，制定新規範。」