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Meta新品整理包：AI助理走出手機 智慧眼鏡與VR眼鏡同步更新

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Muse Charm掌上型AI裝置 路透
Muse Charm掌上型AI裝置 路透

Meta在周三的Connect大會擴充硬體產品線：推出可拿在掌心和Muse對話的專用裝置、頭一款不配備攝影機的Ray-Ban智慧眼鏡，以及大幅減輕重量的新款VR眼鏡。Meta也更新配備攝影機的智慧眼鏡，並為既有顯示型眼鏡加入新功能。

--Muse Charm掌上型AI裝置：約2吋觸控螢幕，內建5G及前後攝影機，可隨手拿起與Muse對話，或提供影像讓AI分析、協助執行任務。不能撥打電話或視訊通話。售價未定；知情人士稱預計12月上市。

--Ray-Ban Meta Audio智慧眼鏡：Meta首款不配備攝影機的Ray-Ban眼鏡，提供Burbank方框及Clubmaster眉框，單次充電最長可用12小時。349美元起，預定10月3日出貨。

--第三代Ray-Ban Meta智慧眼鏡：配備攝影機，提供Aviator、Wayfarer及Zena貓眼鏡框。新增可設定功能的按鈕，續航力從八小時延長至九小時。449美元起。

--Meta自有品牌眼鏡：增加款式與顏色，推出249美元的新版本，以及與Blackpink成員Lisa合作的399美元款式；計劃進入新加坡、南韓等市場。

--Meta VR Glasses：將處理器、散熱風扇和電池移至外接裝置，使眼鏡重量降至約100公克，約為蘋果Vision Pro的六分之一。可觀看沉浸式影片、執行辦公軟體、玩遊戲及視訊開會，也能作為電腦外接螢幕。售價1,299美元，Meta表示訂價可望讓VR眼鏡不再賠本銷售。

--既有顯示型眼鏡：這次未推出新一代硬體，但將增加騎車與搭乘大眾運輸工具的逐步導航、眼鏡內修圖等功能。完整AR眼鏡仍在開發，上市時間未定。

Meta與Blackpink成員Lisa合作的Capri Lisa款。美聯社
Meta與Blackpink成員Lisa合作的Capri Lisa款。美聯社

Meta VR Glasses：將處理器、散熱風扇和電池移至外接裝置。美聯社
Meta VR Glasses：將處理器、散熱風扇和電池移至外接裝置。美聯社

Ray-Ban Meta Audio智慧眼鏡 彭博資訊
Ray-Ban Meta Audio智慧眼鏡 彭博資訊

第三代Ray-Ban Meta智慧眼鏡 路透
第三代Ray-Ban Meta智慧眼鏡 路透

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