快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

航運股揚帆比晶片股更強 亞洲航商本季漲17%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
亞洲航運股表現近日優於晶片股。/擷自彭博 CODEX協作
亞洲航運股表現近日優於晶片股。/擷自彭博 CODEX協作

今年亞洲股市漲得最熱的，不只有晶片股。中東戰事擾亂航線，推高貨櫃運價，也改善貨櫃航商的獲利前景。高盛編製的亞洲航運股指標本季上漲約17%，同期半導體股指數卻下跌18%，讓投資人看到AI題材以外的機會。

伊朗戰事干擾紅海及荷莫茲海峽航運，業者繞道導致可用船舶減少；企業趕在美國關稅生效前出貨，也帶動需求。上海貨櫃運價指數連漲八周，漲到2024年7月以來最高。德翔海運、新加坡海豐國際和日本商船三井等航商股價領漲。

Gersemi Asset Management執行長漢尼斯達爾（Joakim Hannisdahl）表示，今年航運需求相當好，獲利也遠優於預期，市場正處於旺季。彭博行業研究指出，亞洲颱風可能加劇港口壅塞，使實際可用運能減少，支撐運價；中國大陸10月1日至7日黃金周前的趕貨潮，可能進一步放大影響。

Jefferies已調高日本郵船、川崎汽船及商船三井的獲利預測與目標價，認為紅海航運受阻、港口壅塞及需求穩健，使貨櫃航運市場比預期更強。

不過，美伊若取得外交突破，將是航商前景的主要變數。川普表示，美國官員與伊朗代表在紐約的會談「非常順利」。若達成協議，船舶可能重返重要航道，船舶短缺及戰爭風險保險成本也可望緩解。只要航運持續受阻、運價居高，亞洲航商的獲利就仍有支撐。

航運股 航運 晶片

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

航運、生技族群 搶鏡

美國10年期殖利率衝上5.14% 晶片股熄火 那指連創高後轉跌

AI出口催旺台灣經濟…亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

台股「高彈力」ETF搶鏡！7月底大盤反彈以來 績效十強勝出

相關新聞

又傳AI代理失控！OpenAI模型駭進澳洲政府網站 三個月後才通報

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）23日表示，OpenAI一個人工智慧（AI）代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件。

Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

Meta周三發表掌上型Muse AI助理裝置，並推出售價1,299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡，一口氣擴大AI與VR硬體布局。AI助理讓使用者隨手拿起裝置與Muse對話，VR眼鏡把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，也讓Meta朝VR硬體不再虧本的目標邁進。

OECD示警明年通膨加溫 全球經濟承壓

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）表示，受惠於ＡＩ投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但因能源衝擊拖累，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

AI助理當紅衝擊產業獲利 顛覆金融、電信、旅遊平台等營運

Meta的AI助理Muse迅速走紅，AI相關產業喜迎訂單，但金融、保險、電信和旅遊平台等產業的獲利模式，卻開始遭華爾街重新評估，因為AI代理若能全天候比價、安排行程、調度資金等，勢必打破業者原本仰賴的消費慣性，削弱其競爭力。

航運股揚帆比晶片股更強 亞洲航商本季漲17%

今年亞洲股市漲得最熱的，不只有晶片股。中東戰事擾亂航線，推高貨櫃運價，也改善貨櫃航商的獲利前景。高盛編製的亞洲航運股指標本季上漲約17%，同期半導體股指數卻下跌18%，讓投資人看到AI題材以外的機會。

DigiTimes：台積電明年起漲價多達6% 訂單能見度到2030年

DigiTimes引述未具名人士報導，台積電（2330）將自2027年1月起調漲晶圓代工價格，漲幅約3%至6%，其中先進製程漲幅較大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。