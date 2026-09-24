軟銀發債110億美元押注AI 認購熱烈 舉債成本仍創高

軟銀集團（SoftBank）完成歷來規模最大的非投資級債券發行案，為龐大的AI投資籌資。為吸引投資人，軟銀這次開出高於過往發債水準的殖利率。

彭博彙整的資料顯示，軟銀這次發行的美元及歐元債券合計籌得約110億美元，成為今年全球發債規模最大的非投資級企業。認購需求足以讓軟銀調低最初提出的殖利率，但最終舉債成本大致仍高於以往。

彭博引述知情人士報導，軟銀發行10億美元的3.5年期債券，殖利率為8.625%；45億美元的5.5年期債券，殖利率為9.25%；另有45億美元的7.5年期債券，殖利率達9.75%。美國公債殖利率升至約20年高點之際，這批美元債券的發行殖利率也創軟銀歷來最高。

軟銀另發行10億歐元、約11.4億美元的債券，分為4年期和6年期。其中6年期債券的殖利率為8%，也創軟銀同幣別、同年期發債紀錄。

這次發債被部分市場人士視為測試投資人對AI相關舉債態度的指標。AI發展迅速，安全風險及是否應設限的爭論也升溫。軟銀今年頻頻向債市籌資，以支應對ChatGPT開發商OpenAI近650億美元的投資承諾，以及AI產業的其他併購計畫。

知情人士表示，截至亞洲時間周三傍晚，100億美元美元債券已吸引逾300億美元認購，使軟銀得以調降最初開出的殖利率。

不過，AI投資帶動的舉債規模仍使部分債券投資人不安。高盛信用策略師近日報告指出，2026年全球AI相關債券發行額已超過5,750億美元。投資人擔心，若鉅額AI投資未能帶來預期回報，愈積愈多的債務可能反過來衝擊市場。

這股戒心也反映在軟銀的信用違約交換市場。為其未來五年債務違約投保的成本，本月升至2025年4月以來最高。孫正義則淡化外界對AI基礎設施投資的疑慮；他今年稍早表示，預期到2040年，AI相關產業將占全球經濟產出的20%，相當於46兆美元。