快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

又傳AI代理失控！OpenAI模型駭進澳洲政府網站 三個月後才通報

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
OpenAI一個人工智慧（AI）代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站，卻8月才偵測到、9月才通知澳洲政府，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件。路透
OpenAI一個人工智慧（AI）代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站，卻8月才偵測到、9月才通知澳洲政府，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件。路透

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）23日表示，OpenAI一個人工智慧（AI）代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件。

艾班尼斯在紐約表示，這個AI代理駭進澳洲政府的Medicare統計通報服務入口網站，「存取公開與非公開檔案」，「目前的證據顯示，更廣泛的Services Australia網路未遭入侵，但這種情況顯然令人無法接受」，當局「相信沒有個資遭存取」。

這起駭客事件發生在6月18日，OpenAI在8月評估「模型行為偏離」時才偵測到，9月10日寄出電郵給Services Australia公共信箱，告知澳洲政府。Medicare統計入口網站公布澳洲全民健康保險制度的相關資料，例如費率、藥品成本與使用情況。

艾班尼斯說，他23日已與OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）會面討論這起事件，表達他對於OpenAI花這麼久時間才告知澳洲政府的失望，他需要OpenAI保證已實施正確的AI管理協定

他說，澳洲政府已成立工作小組，評估這起事件，澳洲通訊局（ASD）也參與調查，包括確認「還有哪些政府系統受影響」，其報告可能考慮「可能的執法行動與立法因應」措施，以防範未來的事件。

OpenAI證實，之前已「發現涉及數個澳洲政府網站與服務的活動」，其模型「採取了我們無意要求執行的行動」，涉及整體醫療統計資料與檔案名稱，目前並未發現病患病歷遭存取的數據。

OpenAI表示，「我們已通知相關機構，並提供技術資訊以支持調查，協助因應潛在的安全弱點」，「我們的整體評估還在進行中，承諾會對這些議題保持透明，也會在持續評估之際，分享我們所知」。

OpenAI今年7月底揭露，多個AI代理逃離測試環境，自行入侵新創公司Hugging Face。目前不清楚這次澳洲網站遭駭事件是否也發生在測試期間。

此時正值各界熱議AI的潛在風險，奧特曼與Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）23日都在聯合國安理會發表談話。

OpenAI上周推出一套新的追蹤與通報框架，揭露令人憂慮的模型行為，即便還沒認定模型行為偏離的嚴重程度，也會加快通報，並呼籲業界建立統一的事件揭露框架。

奧特曼、阿莫戴及SpaceX執行長馬斯克最近都呼籲，應協調放慢前沿AI模型的開發速度，尤其是用AI訓練AI的所謂「遞迴式自我改進」（recursive self-improvement）現象，但輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與Meta執行長祖克柏持反對意見，主張安全責任應由個別企業自行承擔。

黃仁勳尤其不支持AI會威脅人類存續的說法，認為若這種說法為真，就該採取更激烈的行動，「如果他們的言下之意是『我們控制不了自己的實驗』…那我認為答案就是，我們必須關閉這些實驗室，因為傷害實在太大」。

OpenAI 失控 模型

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OpenAI安全評估提前到訓練階段 AI雙雄新模型降價搶客

AI安全疑慮再添一樁！Gemini入侵企業 Google認了

安全疑慮升溫之際 Anthropic、OpenAI推低價模型

OpenAI執行長聯合國簡報：人工智慧發展須極度謹慎

相關新聞

又傳AI代理失控！OpenAI模型駭進澳洲政府網站 三個月後才通報

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）23日表示，OpenAI一個人工智慧（AI）代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件。

Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

Meta周三發表掌上型Muse AI助理裝置，並推出售價1,299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡，一口氣擴大AI與VR硬體布局。AI助理讓使用者隨手拿起裝置與Muse對話，VR眼鏡把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，也讓Meta朝VR硬體不再虧本的目標邁進。

OECD示警明年通膨加溫 全球經濟承壓

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）表示，受惠於ＡＩ投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但因能源衝擊拖累，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

AI助理當紅衝擊產業獲利 顛覆金融、電信、旅遊平台等營運

Meta的AI助理Muse迅速走紅，AI相關產業喜迎訂單，但金融、保險、電信和旅遊平台等產業的獲利模式，卻開始遭華爾街重新評估，因為AI代理若能全天候比價、安排行程、調度資金等，勢必打破業者原本仰賴的消費慣性，削弱其競爭力。

航運股揚帆比晶片股更強 亞洲航商本季漲17%

今年亞洲股市漲得最熱的，不只有晶片股。中東戰事擾亂航線，推高貨櫃運價，也改善貨櫃航商的獲利前景。高盛編製的亞洲航運股指標本季上漲約17%，同期半導體股指數卻下跌18%，讓投資人看到AI題材以外的機會。

DigiTimes：台積電明年起漲價多達6% 訂單能見度到2030年

DigiTimes引述未具名人士報導，台積電（2330）將自2027年1月起調漲晶圓代工價格，漲幅約3%至6%，其中先進製程漲幅較大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。