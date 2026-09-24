快訊

接機遇B-1轟炸機巨響！川普瞬間呲牙咧嘴 習近平超淡定

老鷹眼沒零件換！想買新主流預警機 問報價就被美擋7年

台股開低一度跌378點！台積電領跌、5日線警鈴大作 聯發科翻紅抗空

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Meta執行長祖克柏在Connect大會展示的Muse Charm，外形讓人聯想到1990年代的電子寵物。美聯社
Meta執行長祖克柏在Connect大會展示的Muse Charm，外形讓人聯想到1990年代的電子寵物。美聯社

Meta周三發表掌上型Muse AI助理裝置，並推出售價1,299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡，一口氣擴大AI與VR硬體布局。AI助理讓使用者隨手拿起裝置與Muse對話，VR眼鏡把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，也讓Meta朝VR硬體不再虧本的目標邁進。

Meta執行長祖克柏在Connect大會展示的Muse Charm，大小約可放在掌心，外形讓人聯想到1990年代的電子寵物。裝置配備約兩吋的OLED觸控螢幕，畫面中央會出現Muse角色，使用者可調整角色的外觀、服裝和聲音，並透過觸控或語音來互動。

Charm內建5G數據機，沒有Wi-Fi時也能使用Muse；前後攝影機可提供影像供AI分析，並協助執行任務。裝置也能拍攝、播放照片和影片，並配備喇叭、麥克風及USB-C充電埠，但不能撥打電話或視訊通話。使用者可把它戴在手腕上、放進口袋，或掛在背包和鑰匙圈上，並透過手機上的Muse應用程式完成設定與同步。兩台Charm靠近時，也可在使用者同意下互相辨識、互動。

知情人士表示，Charm預計12月上市，價格可能和智慧手錶相近，但Meta尚未決定售價及行動網路費用。這項產品由前蘋果介面設計主管戴伊（Alan Dye）領導的新設計團隊，與Meta的AI團隊共同開發。Meta技術長博斯沃思（Andrew Bosworth）說，這仍是探索性產品；即使Charm受到歡迎，Meta預期使用Muse的人，仍以手機和智慧眼鏡用戶居多。

同場發表的Meta VR Glasses，則把處理器、散熱風扇、電池等零件放在可夾於口袋、也可擺在桌上的外接裝置。眼鏡本身重約100公克，約為蘋果Vision Pro的六分之一、Meta Quest 3S的五分之一。使用者可用它觀看沉浸式影片、瀏覽網頁、玩遊戲、視訊開會，也能執行辦公軟體，或當作Mac與PC的外接螢幕。

Meta VR Glasses售價1,299美元，約為售價3,699美元的Vision Pro三分之一，但高於Meta Quest 3的599美元。單次充電可使用三小時，也可持續插電使用。每眼顯示解析度約2.5K，低於Vision Pro的4K，並採用高通新款Snapdragon Reality Elite處理器。

新眼鏡也能以AI和全像技術，建立接近本人外貌的虛擬形象供視訊使用；使用者還可在桌面投射出的虛擬鍵盤和觸控板上操作。Meta表示，新產品的訂價可望使Meta不再賠本銷售VR眼鏡，並將努力在未來幾年使VR事業獲利。

Meta推出售價1,299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡。路透
Meta推出售價1,299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡。路透

Meta 眼鏡 蘋果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Meta發表新一代智慧眼鏡 推無攝影機加Muse助理款式

Muse打破消費慣性 金融、旅遊股重挫…舊有獲利模式拉警報

登App Store下載冠軍！Muse爆神似OpenClaw Meta高層坦言：不是巧合

商家接到AI來電就掛斷…Meta的Muse遭揭「真人代打」 惹隱私外洩疑慮

相關新聞

又傳AI代理失控！OpenAI模型駭進澳洲政府網站 三個月後才通報

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）23日表示，OpenAI一個人工智慧（AI）代理今年6月入侵澳洲政府醫療服務網站，成為最新一起涉及AI的高知名度資安事件。

Meta硬體多箭齊發 Muse裝進掌心、VR眼鏡瘦身挑戰蘋果

Meta周三發表掌上型Muse AI助理裝置，並推出售價1,299美元的新款虛擬實境（VR）眼鏡，一口氣擴大AI與VR硬體布局。AI助理讓使用者隨手拿起裝置與Muse對話，VR眼鏡把處理器和電池移出鏡框，大幅減輕重量，也讓Meta朝VR硬體不再虧本的目標邁進。

OECD示警明年通膨加溫 全球經濟承壓

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）表示，受惠於ＡＩ投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但因能源衝擊拖累，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

AI助理當紅衝擊產業獲利 顛覆金融、電信、旅遊平台等營運

Meta的AI助理Muse迅速走紅，AI相關產業喜迎訂單，但金融、保險、電信和旅遊平台等產業的獲利模式，卻開始遭華爾街重新評估，因為AI代理若能全天候比價、安排行程、調度資金等，勢必打破業者原本仰賴的消費慣性，削弱其競爭力。

航運股揚帆比晶片股更強 亞洲航商本季漲17%

今年亞洲股市漲得最熱的，不只有晶片股。中東戰事擾亂航線，推高貨櫃運價，也改善貨櫃航商的獲利前景。高盛編製的亞洲航運股指標本季上漲約17%，同期半導體股指數卻下跌18%，讓投資人看到AI題材以外的機會。

DigiTimes：台積電明年起漲價多達6% 訂單能見度到2030年

DigiTimes引述未具名人士報導，台積電（2330）將自2027年1月起調漲晶圓代工價格，漲幅約3%至6%，其中先進製程漲幅較大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。