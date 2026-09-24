Meta發表新一代智慧眼鏡 推無攝影機加Muse助理款式

Meta擴充智慧眼鏡產品線，推出首款不配備攝影機的Ray-Ban眼鏡，並為產品加入Muse AI助理和助聽功能。

Meta周三在Connect大會發表Ray-Ban Meta Audio，也推出第三代配備攝影機的Ray-Ban Meta眼鏡，以及價格較低的Meta自有品牌新款鏡框。

不配備攝影機的新款眼鏡，讓Meta得以回應智慧眼鏡引發的隱私疑慮。外界擔心，這類產品可能在當事人不知情或未同意的情況下拍攝。Meta技術長博斯沃斯（Andrew Bosworth）受訪時表示，Meta約兩年前就決定開發純音訊眼鏡，因為音訊仍是使用者最常用的功能。拿掉攝影機也使眼鏡更輕、更便宜，電池續航力則更長。

博斯沃斯坦言，全球正討論智慧眼鏡的隱私問題，Meta先前已著手開發純音訊產品，「算是有點幸運」。不過，他說，外界的討論與公司看到的使用情況不同，無論採用率、銷售或使用者參與程度，走勢都「非常正面」。他也強調，Meta認真看待隱私疑慮；眼鏡拍照或錄影時，會亮燈提醒周遭的人。

Ray-Ban Meta Audio起價349美元，預定10月3日出貨，提供Burbank方框及經典Clubmaster眉框兩款。現場試戴時，鏡框的厚度和重量與一般Ray-Ban眼鏡相近。單次充電最長可使用12小時。

第三代Ray-Ban Meta眼鏡的續航力則從前代的八小時延長至九小時，鏡框也比前代纖細，但仍比純音訊款厚重。新款增設可自行設定功能的「操作按鈕」，例如一按便啟動Muse語音助理。

配備攝影機的第三代產品提供經典Aviator、Wayfarer，以及新推出的貓眼鏡框Zena三種款式。麥克風系統經過改良，可減少通話時的背景雜音；鏡腳末端也可調整，改善配戴舒適度。

第三代Ray-Ban Meta眼鏡起價449美元，高於第二代目前的379美元。博斯沃斯說，漲價主因是通膨和零件短缺，記憶體供應吃緊的影響較小。不過，Meta為新產品訂價時仍須考量記憶體成本可能上漲，相關供應問題或許會持續兩到四年。

Meta也計劃首次在美國以外市場販售配備顯示功能的眼鏡，並開放線上銷售。至於6月推出、價格較低的Meta自有品牌眼鏡，將增添新款式和顏色，並推出249美元的新版本，低於先前的299美元。這系列產品也將進入新加坡、南韓等市場；Meta另將與南韓女團Blackpink成員Lisa合作，推出399美元的款式。

軟體方面，Meta推出「動態照片」功能，可一次拍下多張影像，讓使用者在手機應用程式中挑選畫面。眼鏡也可設定為橫向拍攝照片和影片。今年內，這產品將支援Dolby Atmos的360度空間音訊錄製，讓播放時的聲音更具臨場感。Meta也正設法讓更多資料直接在眼鏡上處理，減少傳送至雲端的資料。

Meta另推出已獲美國食品藥物管理局核准的助聽功能，類似蘋果AirPods Pro提供的功能。使用者可支付150美元啟用，或待今年內Meta One訂閱服務推出後，透過訂閱使用。

至於去年在美國推出、售價799美元的顯示型眼鏡，Meta這次沒有推出新一代硬體，但增添多項功能。眼鏡內的新Explore應用程式可協助尋找第三方服務；螢幕也能顯示騎車及搭乘大眾運輸工具的逐步導航指示。其他更新包括更接近真人的語音選項、直接在眼鏡中編輯照片、支援更多手機通知，以及管理行事曆活動。

Meta將顯示型眼鏡視為邁向完整擴增實境（AR）眼鏡的過渡產品。完整AR眼鏡可在雙眼鏡片上，把數位資訊、影像和影片疊加於眼前的真實景物。Meta先前發表Orion原型眼鏡時，曾以明年推出這類產品為目標，但博斯沃斯如今不願承諾時程。他說，團隊仍朝明年可能推出產品的方向努力，但須等技術成熟，才會決定是否上市；Meta仍在開發完整AR眼鏡，未來終究會推出。