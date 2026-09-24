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美國10年期殖利率衝上5.14% 晶片股熄火 那指連創高後轉跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國第一夫人梅蘭妮亞．川普23日在紐約證券交易所和超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su，左）一同鳴起開盤鐘。法新社
美國第一夫人梅蘭妮亞．川普23日在紐約證券交易所和超微（AMD）總裁暨執行長蘇姿丰（Lisa Su，左）一同鳴起開盤鐘。法新社

美國9月製造業和服務業景氣擴張速度創逾五年新高，推升美債殖利率和聯準會（Fed）升息預期；伊朗局勢又使油價反彈。大型科技股與晶片股回落，美股周三全面收低，那斯達克綜合指數連兩日創收盤新高後轉跌。

道瓊工業指數下跌352.10點，跌幅0.7%，收51,511.59點；標普500指數跌58.59點，跌幅0.8%，收7,706.05點，創一個多月來最大單日跌幅；那斯達克綜合指數跌308.24點，跌幅1.1%，收26,936.04點。那斯達克100指數下跌0.9%。

費城半導體指數跌1.2%，輝達跌1.5%。台積電ADR跌1.2%。

美國9月綜合採購經理人指數（PMI）初值升至58.4，為2021年7月以來最高；製造業PMI初值也達57，優於市場預期。數據顯示經濟仍強，利率期貨預估Fed在10月升息的機率，從周二的55%升至67%。Fed理事巴爾也表示，可能需要進一步升息，才能使通膨回到2%目標。

債市賣壓隨之加重。2年期公債殖利率升至4.94%，為2024年6月以來最高；5年期升破5%，為2007年以來首見。10年期殖利率盤中觸及5.14%，創2007年7月以來最高，收在5.11%；30年期則升至5.37%，創22年新高。

美國財政部周三標售700億美元5年期公債，決標殖利率達5.033%，為2006年以來最高，需求也顯疲弱。財政部另宣布，周四將買回最多60億美元的20年期和30年期公債。市場人士認為，財政赤字擴大及通膨疑慮，仍使長債承壓。

伊朗總統裴澤斯基安在聯合國表示，伊朗絕不向美國壓力低頭。川普前一天才警告，可能「徹底摧毀」伊朗。中東緊張局勢使布蘭特原油上漲約4%，升至每桶103美元，也增添市場對通膨和利率的憂慮。

科技股方面，Alphabet下跌3.8%，亞馬遜跌2.2%；Meta則上漲1%，本周累計漲幅達12%，旗下AI助理Muse持續受到關注。不過，市場擔心AI助理可能衝擊旅遊平台等消費服務業者，Expedia和Airbnb均跌逾7%。

市場也等待川普和中國大陸國家主席習近平會談，關注雙方能否延長貿易休兵，以及AI管制和美國對台軍售等議題。

晶片 殖利率 美國

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