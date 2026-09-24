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Anthropic執行長：為確保AI安全 必要時將放慢腳步

中央社／ 聯合國23日綜合外電報導

Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）今天對聯合國安全理事會（UNSC）發言時承諾，為確保人工智慧（AI）技術發布安全性，該公司將在必要時放慢腳步。

法新社報導，阿莫戴透過視訊向聯合國安理會表示：「我們會視需要放慢腳步，以確保每一項後續推出的AI技術都確實安全。」

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）則告訴聯合國安理會，當前AI發展「需要極度謹慎」，這項技術的發展可能大幅加快。

阿特曼向聯合國安理會表示：「業界不能因AI帶來的利益太大且太重要，就承擔過高的技術風險，進而拒絕放慢發展速度。」

Anthropic 聯合國 視訊

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