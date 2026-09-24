聽新聞
0:00 / 0:00
Anthropic執行長：為確保AI安全 必要時將放慢腳步
Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）今天對聯合國安全理事會（UNSC）發言時承諾，為確保人工智慧（AI）技術發布安全性，該公司將在必要時放慢腳步。
法新社報導，阿莫戴透過視訊向聯合國安理會表示：「我們會視需要放慢腳步，以確保每一項後續推出的AI技術都確實安全。」
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）則告訴聯合國安理會，當前AI發展「需要極度謹慎」，這項技術的發展可能大幅加快。
阿特曼向聯合國安理會表示：「業界不能因AI帶來的利益太大且太重要，就承擔過高的技術風險，進而拒絕放慢發展速度。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。