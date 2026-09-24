OpenAI執行長聯合國簡報：人工智慧發展須極度謹慎

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）今天告訴聯合國安全理事會（UNSC），當前人工智慧（AI）發展「需要極度謹慎」，這項技術的發展可能大幅加快。

法新社報導，阿特曼向聯合國安理會表示：「業界不能因AI帶來的利益太大且太重要，就承擔過高的技術風險，進而拒絕放慢發展速度。」

阿特曼指出，他的公司將盡力走「中間路線」。他警告，不能掉入「盲目樂觀的陷阱」，但也應避免走向「末日論」。

阿特曼是向聯合國安理會緊急會議簡報的科技業領袖之一。在此之前，全球媒體曾連續數週報導AI失控風險、各界也呼籲放慢AI發展腳步。

除了阿特曼，Anthropic執行長阿莫戴（DarioAmodei）也對聯合國安理會發表談話，預計HuggingFace執行長戴蘭格（Clement Delangue）也將發言。

OpenAI最近曾呼籲由美國主導全球AI標準制定工作，並指出美國業界處於技術前沿。