美PMI強勁添升息疑慮 10年期美債殖利率創19年新高

相關商業調查數據凸顯市場憂心經濟過熱，加劇市場對聯準會將再升息的擔憂。10年期美國公債殖利率今創19年新高，也是去年川普宣布全球性對等關稅震撼以來的最大漲幅。

美國財經新聞網CNBC報導，10年期美國公債殖利率飆升逾14個基點至5.116%，創2007年7月以來最高。2年期公債殖利率上漲逾12個基點至4.899%，創2024年5月以來最高。30年期公債殖利率也上升逾9個基點至5.40%。

1個基點等於0.01個百分點，而且殖利率與債券價格呈反向變動。

標普全球（S&P Global）公布美國9月服務業採購經理人指數（PMI）由8月的56.5升至58.7，創近5年來最高；製造業PMI也大幅升至56.7，創4年多來最高。

採購經理人指數（PMI）是衡量總體經濟與製造業活絡程度的指標，藉每月對受訪企業的採購經理人問卷調查，統計新訂單、生產、雇用、交貨與存貨等狀況；高於50%代表景氣處於擴張狀態，反之是景氣衰退。

華爾街日報指出，這波殖利率上揚之際，油價重新站上每桶100美元。聯準會理事巴爾（Michael Barr）表示，他預期仍需進一步升息，以壓低通膨，殖利率因此進一步走高。

芝加哥商品交易所集團（ME Group）的聯準會觀察工具FedWatch顯示，市場預期美國10月再升息1碼的機率，已從22日的55%攀升至23日的73%；而在一個月前，這項機率甚至不到10%。

歐洲方面，在美國總統川普表態支持美國柴油出口禁令後，柴油期貨價格上漲。這項措施可能減輕美國選民面臨的加油成本壓力，卻也可能加劇歐洲能源供應緊張。

專家指出，美債殖利率上升，銀行也會跟著調高利率，意味房貸、車貸利率及信用卡循環利息變高；企業借錢成本變高，也可能影響員工薪資、招聘。公債殖利率升高，代表「買公債就能拿到不錯的報酬」，如此股票、基金等風險資產的吸引力就會下降，帶動股市下行。