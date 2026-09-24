OECD示警明年通膨加溫 全球經濟承壓

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）表示，受惠於ＡＩ投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但因能源衝擊拖累，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

ＯＥＣＤ昨天發布經濟展望期中報告，預估今年全球經濟將成長百分之二點九，略高於六月估計的百分之二點八，但低於去年的百分之三點四。放眼明年，中東衝突引發的大宗商品價格震撼，預料會壓抑動能，全球經濟將成長百分之三，低於先前估計的百分之三點一。

ＯＥＣＤ指出，ＡＩ基礎建設的強健支出是今年的主要支柱，提振美國成長，也推升南韓與日本的科技出口。然而，ＯＥＣＤ警告，全球前景相當不明朗，潛在問題包括能源市場動盪、強烈聖嬰現象造成的極端天候、公債殖利率竄升、ＡＩ投資報酬令人失望等。一旦上述風險成真，ＯＥＣＤ估計，明年全球經濟成長恐再下修○點七個百分點，並使各地通膨上調一點一個百分點。

除了ＯＥＣＤ，亞洲開發銀行（ＡＤＢ）昨也公布「亞洲開發展望」，預測台灣今年經濟成長率為百分之十一，較七月調高一點五個百分點，穩居報告涵蓋的五十個亞太經濟體之冠；並將明年預測值從百分之四調高至百分之五。物價方面，亞銀維持台灣今年通膨率百分之二的預測，明年則從百分之一點八微降至一點七。

亞銀認為，台灣經濟前景的上行和下行風險大致相當。ＡＩ投資若持續強勁，成長可能優於預期；若中東戰事拖長、能源和食品價格進一步上漲，或美國推出新的貿易措施，出口可能受到影響。全球金融情勢轉緊、ＡＩ投資突然降溫，也可能使成長不如預期。

亞銀指出，科技產品出口仍是台灣經濟主力，企業也持續宣布投資ＡＩ基礎設施和資料中心。若全球ＡＩ投資熱潮延續，科技製造、出口及服務業可能進一步受惠。不過，隨資料中心和運算設施擴建逐漸達到目標，亞銀預期明年ＡＩ投資將放緩；今年經濟成長特別強勁，也將墊高明年的比較基期。

各國成長前景方面，ＯＥＣＤ預計，今年美國經濟將成長百分之二點二、明年續增百分之二點一，兩者皆獲上調，反映高額的ＡＩ投資，抵銷疲弱的消費開支。另外，今年美國通膨率估計達百分之三點六、明年百分之二點六，主要是關稅和能源價格高漲，影響家庭購買力與企業成本。

至於今年中國大陸經濟估計成長百分之四點五，明年成長百分之四點二，與ＯＥＣＤ的六月報告相同，顯示北京當局遏制過剩產能，削弱投資。

此外，ＯＥＣＤ基礎預測情境下，今年Ｇ20通膨率將來到百分之四點一，高於六月預期的百分之四；明年的通膨預估也從百分之三點一升至百分之三點六，若物價壓力擴大或成長受創，各國央行可能被迫調整利率。

ＯＥＣＤ預期，美國聯準會今年會再升息一次，歐元區、澳洲、南韓的利率也會適度提高，但英國與加拿大可能暫時按兵不動。