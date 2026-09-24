聽新聞
0:00 / 0:00

歐元區PMI增速 三年新高

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新調查顯示，歐元區9月民間企業的經濟活動，意外展現穩健跡象，儘管中東和烏克蘭戰爭推升企業和家庭能源成本。

標普全球23日表示，歐元區9月綜合採購經理人指數（PMI），從8月的52躍升至53.1，遠高於路透訪調分析師平均預期的51.7，並且增速達到逾三年來最快，製造業和服務業都展現穩健成長；PMI高於50即代表景氣擴張。

標普全球首席景氣經濟學家威廉森表示，「在人工智慧（AI）和國防支出擴大推動下，以德國為首的製造業正享受逾四年來最佳成長」，「但服務業成長也同樣活躍起來，顯示經濟成長的大規模改善」。

德國9月景氣擴張速度，達到2025年10月來最快，儘管企業面臨增長的通膨壓力；法國增速也意外達到逾兩年最快，主要受到服務業需求回溫帶動。

歐元區經濟對中東衝突和隨之而來的能源成本躍漲，展現出比預期還強的韌性。不過，其對這些逆風的抵抗能夠維持多久仍是未知數；歐元區通膨正處於近三年來最高，且借貸成本正在上升。

歐洲央行（ECB）本月稍早進行伊朗戰爭以來第二次升息，以抑制能源成本帶動的通膨，並警告價格壓力可能持續。市場預期ECB最快10月再度升息，且明年6月底前將再升息三次。

歐元區 PMI 中東

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

OECD上調今年全球展望 但警告通膨加速隱憂四起

AI熱潮帶動 亞銀上修台灣今年經濟成長至11%

美聯準會升息底定 全球平衡配置廣納機會

AI出口催旺台灣經濟…亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

相關新聞

OECD示警明年通膨加溫 全球經濟承壓

經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）表示，受惠於ＡＩ投資熱潮，今年全球經濟成長可望略優於原先預估，但因能源衝擊拖累，明年通膨將加速攀升，恐打壓經濟前景。

AI助理當紅衝擊產業獲利 顛覆金融、電信、旅遊平台等營運

Meta的AI助理Muse迅速走紅，AI相關產業喜迎訂單，但金融、保險、電信和旅遊平台等產業的獲利模式，卻開始遭華爾街重新評估，因為AI代理若能全天候比價、安排行程、調度資金等，勢必打破業者原本仰賴的消費慣性，削弱其競爭力。

新創公司Starcloud將上太空部署比特弊「挖礦」

輝達力挺的新創公司Starcloud宣布，將在今年稍晚發射的第二顆衛星上部署比特幣挖礦ＡＳＩＣ，可望成為全球首家在太空進行比特幣挖礦的公司。

美PMI強勁添升息疑慮 10年期美債殖利率創19年新高

相關商業調查數據凸顯市場憂心經濟過熱，加劇市場對聯準會將再升息的擔憂。10年期美國公債殖利率今創19年新高，也是去年川普...

SpaceXAI擴大AI布局 最強模型出擊

全球首富馬斯克全力衝刺機器人業務之際，同步擴大AI布局。馬斯克掌舵的SpaceXAI宣布，推出旗下最強程式設計與知識工作模型Grok 4.7，強化外界高度關注的AI安全防護功能。

特斯拉執行長馬斯克：陸算力缺口 三年內補齊

特斯拉執行長馬斯克接受央視財經訪問時表示，大陸的AI大模型整體而言非常出色，單位算力產出的性能，幾乎是全球頂尖水準。他提到：「我認為大陸解決算力問題的速度，會比大多數人預想得更快。粗略估計，大概兩到三年內，大陸就能依靠半導體顯影技術與晶片製造，補齊算力缺口。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。