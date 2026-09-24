歐元區PMI增速 三年新高

最新調查顯示，歐元區9月民間企業的經濟活動，意外展現穩健跡象，儘管中東和烏克蘭戰爭推升企業和家庭能源成本。

標普全球23日表示，歐元區9月綜合採購經理人指數（PMI），從8月的52躍升至53.1，遠高於路透訪調分析師平均預期的51.7，並且增速達到逾三年來最快，製造業和服務業都展現穩健成長；PMI高於50即代表景氣擴張。

標普全球首席景氣經濟學家威廉森表示，「在人工智慧（AI）和國防支出擴大推動下，以德國為首的製造業正享受逾四年來最佳成長」，「但服務業成長也同樣活躍起來，顯示經濟成長的大規模改善」。

德國9月景氣擴張速度，達到2025年10月來最快，儘管企業面臨增長的通膨壓力；法國增速也意外達到逾兩年最快，主要受到服務業需求回溫帶動。

歐元區經濟對中東衝突和隨之而來的能源成本躍漲，展現出比預期還強的韌性。不過，其對這些逆風的抵抗能夠維持多久仍是未知數；歐元區通膨正處於近三年來最高，且借貸成本正在上升。

歐洲央行（ECB）本月稍早進行伊朗戰爭以來第二次升息，以抑制能源成本帶動的通膨，並警告價格壓力可能持續。市場預期ECB最快10月再度升息，且明年6月底前將再升息三次。