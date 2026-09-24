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家族辦公室 擔憂物價上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

連富裕家族也擔心通膨。花旗集團（Citigroup）的最新調查顯示，物價上漲取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題，其次是利率變動以及全球金融體系是否穩定。

花旗集團編制的「2026年度全球家族辦公室報告」顯示，物價上漲，連最富裕的投資人也有感。這項調查於6月和7月進行，涵蓋全球40多個國家的350個家族辦公室。

花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）受訪時說：「這些人士和家族事業有成，外界或許會想，他們有這麼多錢，為什麼還在意物價？但他們之所以成功，正是因為既注意收入，也留意成本。生活開銷哪方面變貴了，他們很清楚。」

除了物價，第二個讓家族辦公室擔心的是利率變動和全球金融體系是否穩定，這也顯示物價上漲、戰事等壓力，使他們愈來愈憂心經濟能否承受衝擊。

彭博經濟研究數據顯示，全球四大經濟體有三個通膨率超過3%，使利率居高不下，經濟成長也放緩。

儘管如此，逾九成受訪家族辦公室表示，今年投資組合仍有獲利；近半數在上半年增加股票部位。花旗財富整合客戶方案和全球家族辦公室主管諾德伯格（Dawn Nordberg）說：「我們看到家族略加碼上市股票，因為若要兼顧成長、穩定和調整投資的彈性，美國企業股票很難被取代。」

上市公司也是受訪者未來增加投資的首選。席格認為，這反映近來股市表現強勁，也顯示投資人對私募市場的資產估值存疑，尤其是可能受到管制或其他難以掌控因素影響的資產。

通膨疑慮也使黃金更受青睞。席格說，如今他幾乎每次和客戶談投資，都會談到黃金，兩年前卻不是如此。

他說：「過去會討論不同貨幣匯價的富裕家族，如今發現許多已開發國家都面臨財政困境和通膨升高；現在最受青睞的貨幣，或許是黃金。」

因應富裕客戶對黃金日增的興趣，花旗正擴充金庫服務，最近也加入少數在倫敦黃金市場提供保管和結算服務的銀行之列。

物價 辦公室 花旗

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