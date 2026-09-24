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特斯拉執行長馬斯克：陸算力缺口 三年內補齊
特斯拉執行長馬斯克接受央視財經訪問時表示，大陸的AI大模型整體而言非常出色，單位算力產出的性能，幾乎是全球頂尖水準。他提到：「我認為大陸解決算力問題的速度，會比大多數人預想得更快。粗略估計，大概兩到三年內，大陸就能依靠半導體顯影技術與晶片製造，補齊算力缺口。」
談及特斯拉在陸業務，馬斯克表示，大陸具備極強的製造業底蘊。特斯拉上海超級工廠的成功，靠的是大陸團隊。團隊人才濟濟、勤懇可靠，產品品質一流，生產效率極高，「上海超級工廠是一塊瑰寶」。
上海超級工廠是特斯拉全球重要製造基地。2026年上半年，該工廠交付近46.8萬輛整車，年增28.4％，產量創近三年同期新高。自2019年末啟動交付以來，工廠累計生產整車超450萬輛，供應大陸、亞太與歐洲。
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