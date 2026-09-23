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挪威擬開採歐洲最大稀土礦藏 最遲2028年提出計畫
挪威政府今天表示，目標「最晚」於2028年，提出開發歐洲已知最大稀土礦藏的計畫。目前該計畫因環境疑慮而受阻。
法新社報導，芬礦區（Fen Complex，挪威語Fensfeltet）位於挪威首都奧斯陸西南方約150公里處，據信當地蘊藏1590萬公噸稀土氧化物。
該礦藏含有釹（neodymium）和鐠（praseodymium）等用於製造「超級磁鐵（supermagnets）」的元素，對於電動車、綠色能源及國防產業至關重要。
經歷多次延宕後，擁有開採權的挪威稀土公司（Rare Earths Norway）表示，希望在2030年代上半開始採礦。
但這項計畫面臨環保難題，儘管挪威稀土公司計劃採用「隱形礦場」，也就是在地下進行開採及破碎作業，但其偏好的礦物加工場址卻位於一片生物多樣性豐富的古老森林內。
調查已在該地區發現78種瀕危動植物，包括多種依賴枯木生存的朽木類甲蟲、歐洲山榆、歐洲梣、苔蘚以及約40種真菌。
今年年初，挪威政府接手原本由地方政府負責的規劃工作，包括研究地表設施的替代地點。
挪威貿易工業部長麥爾賽斯（Cecilie Myrseth）今天在記者會上表示：「目標是最晚於2028年完成計畫，但最好能夠提前。」
稀土金屬是生產智慧型手機、戰鬥機、電動車等各類產品不可或缺的原料，歐盟將其列為關鍵原物料。
目前歐洲沒有任何稀土礦藏正在進行開採，歐洲的稀土供應依賴中國。
麥爾賽斯表示：「在這樣的背景下，芬礦區可為歐洲及西方的供應做出貢獻。」
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