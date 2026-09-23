人均GDP亞洲第一！新加坡超有錢卻不快樂 前外長談繁榮背後代價

根據新加坡前高階政府官員的說法，新加坡成功的背後，或許有個令人難以歡呼的因素，就是「不快樂」。

彭博播客節目主持人米莎·哈珊（Mishal Husain）在節目中訪問曾任星國外交部長的楊榮文，為何新加坡躋身全球最富有國家之林，卻也是最不快樂的國家之一？楊榮文回答：「有時候，功成名就的先決條件恐怕就是不快樂。」

新加坡以人均GDP而言，是亞洲最富有的國家。然而，在多個關於「快樂」的調查裡，表現總是很敬陪末座。彭博新聞說，星國居民，即使是那些最有錢的人，也經常悲嘆緊張到喘不過氣的生活步調，以及殘酷的工作文化。

新加坡做為金融中心燦爛成就的底下，交織著這些巨大壓力。

楊榮文回憶已故新加坡首任總理李光耀曾對幕僚強調，「千萬別承諾快樂」。李光耀說：「我們可以承諾經濟發展、基礎建設、教育，或是其他任何東西。但是，千萬別承諾快樂。」