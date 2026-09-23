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泰總理阿努廷訪美招商 聚焦AI、綠能與數位經濟

中央社／ 曼谷23日專電

泰國總理兼內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）正在訪問美國，他日前與美國投資人及企業領袖會面，推廣泰國數位經濟、AI、數位基礎建設及乾淨能源等領域，並強調，泰國與美中兩國維持平衡關係。

民族報（The Nation）今天報導，泰國副總理兼商務部長蘇帕吉（Suphajee Suthumpun）表示，泰國代表團在紐約與美國銀行、微軟（Microsoft）、全球最大債券基金PIMCO高層，及美國金融機構和投資人代表舉行會談，討論全球經濟與金融趨勢、投資環境及泰國未來發展潛力。

蘇帕吉表示，泰國代表團介紹相關政策與國家發展方向，包括數位經濟、AI、數位基礎建設、乾淨能源及勞動力技能發展，並尋求與國際企業深化合作。她指出，這些會議是建立信心、向全球投資者展示泰國潛力的重要機會。

蘇帕吉說：「投資人對泰國感興趣，是因為泰國的經濟表現和基本面有所改善，包括泰國信用評級的提升。」

此外，美國投資人也關切泰國對美中兩國的政策。蘇帕吉表示，美中都是重要經濟強國及貿易夥伴，泰國不會選擇任何一方，而是希望在平衡與互惠互利的基礎上與兩國合作。

報導表示，投資人也詢問泰國未來政策方向，特別是如何因應全球經濟變化。阿努廷則說明能源轉型、科技發展及數位經濟等政策，同時強調強化糧食安全，泰國代表團認為這也是泰國的重要優勢及發展機會。

阿努廷 綠能 訪美 美國 泰國

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