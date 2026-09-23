川普稱美伊會談3小時「非常好」 油價應聲下跌、亞股走勢不一

美國總統川普表示，美國和伊朗代表已經在聯合國進行「非常好的」會談後，國際油價應聲下跌。亞洲股巿主要指數今天走勢不一。

法新社報導，國際指標布倫特原油（Brent Crude）與美國主要原油合約西德州中級原油（WTI）雙雙跌破每桶100美元的象徵性關卡。自從中東戰爭2月爆發以來，油價已經多次突破這個關卡。

布倫特原油在亞洲午後交易時報每桶99.30美元，西德州中級原油則降至每桶89.93美元。

川普對記者表示，美伊這場3小時會議「非常好」、「非常有成效」，而且「他們在近期內還會再舉辦一場」。

Quintex Intel全球策略師殷尼斯（Stephen Innes）說：「美伊這場3小時會談很重要，因為它讓市場從單純反映局勢升溫，轉向期待真正外交進展，儘管最終協議看來還很遙遠。」

川普保證，只要美國在戰爭中獲勝，油價將隨即回落。

油價下滑之際，全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯先前因無人機攻擊而被迫關閉的關鍵出口路線東西輸油管（East-West Pipeline）據報已經恢復營運。彭博（Bloomberg News）引述消息人士指出，沙烏地目標於本週稍晚恢復出口。

港股恆生指數收跌1%，來到24834.12點。上證指數收跌0.4%，來到3936.52點。日本股巿今天節日休巿。

至於其他亞股，新加坡、吉隆坡、威靈頓、馬尼拉股巿收跌。台北、首爾、雪梨、雅加達股巿收漲。