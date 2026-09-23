三星電子冰箱軟體更新惹禍 啟動緊急維修

中秋節將至之際，韓國發生部分三星電子冰箱在軟體更新後，出現故障無法運作的情形。三星電子正在釐清問題原因，並對受影響產品啟動緊急維修。

首爾放送新聞（SBS News）引述產業消息來源指出，三星電子產品社群「三星會員」（Samsung Members）從前一天起陸續有用戶反映，冰箱透過智慧家庭平台SmartThings進行軟體更新後，出現運作異常的情況。

有用戶表示，「收到SmartThings冰箱更新通知後進行軟體更新，但冰箱卻停止運作，裡面冷空氣幾乎全部跑光」，並補充這台冰箱「購買不到1年」。

另一位用戶也貼文表示，「冰淇淋開始融化」，以及「我已經把冰箱裡的食物全搬到泡菜冰箱（Kimchi Refrigerator）了。」

還有接連好幾個用戶指出，即使拔插頭重插或切斷電源再恢復等方式，問題也無法解決。

由於中秋節將至，有愈來愈多人要求針對食物變質等損失訂定明確賠償標準。

三星電子目前正在釐清問題原因，並已對受影響產品啟動緊急維修。

三星電子表示，這起問題源於前一天在軟體更新測試過程中，誤將更新發布給部分用戶，導致發生異常。

公司在發現錯誤後已立即停止發布更新，並計劃派遣緊急應變小組，力求最晚於24日前完成修復。

維修完全免費，至於變質食物的賠償，目前也正在研議中。

此外，公司也將個別聯繫尚未申請維修的用戶，協助他們採取必要的處理措施。