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大陸推國產國用矛頭轉向博通交換器晶片 希望降低AI設施對外國依賴

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
博通的交換器晶片。路透
博通的交換器晶片。路透

英國金融時報引述知情人士報導，中國大陸官方正盤點國營資料中心使用博通交換器晶片的情況，可能要求減少採用，以扶植本土業者、降低AI基礎設施對外國設備的依賴。

兩名知情人士表示，負責監督國營企業的國務院國有資產監督管理委員會（國資委），近幾周調查國營資料中心使用博通交換器的數量。高階交換器可在資料中心內高速傳輸大量資料。知情人士說，這項調查旨在配合「國產國用」政策，推動公家部門採用更多本土半導體和AI產品。

其中一人表示，初步調查發現，國營企業使用博通交換器晶片的比率可能高達九成。國資委可能據此以非正式方式，指示國內資料中心減少使用博通交換器。

中國大陸企業對AI模型訓練的需求增加，使資料中心交換器成為持續成長的市場，可能為本土供應商帶來數十億美元營收。博通、輝達和華為都在中國大陸銷售高階交換器。知情人士說，國營資料中心已不得使用輝達產品，但仍有不少博通交換器。

國資委也在調查，博通是否利用市場領先地位搭售其他產品，或要求客戶大量採購，一次購買的交換器晶片可能多達數萬顆。博通據稱的這種的做法也使新華三、銳捷網路等中國大陸業者難以改向華為等其他供應商採購。政府機關、公立機構和國營企業的採購清單，通常優先列入新華三和銳捷。這些單位每年採購的資訊設備達數十億美元。

北京正推動企業採用國產交換器，並指出華為產品的資料傳輸能力已有提升，有助於訓練和執行AI模型。不過，業界專家說，華為產品仍比採用博通晶片的交換器耗電，使用者的電費也會增加。

華為的資料中心事業向來是自家交換器的最大客戶；與華為競爭資料中心機櫃業務的新華三和銳捷，則仰賴博通產品。資料中心機櫃製造商的銷售人員表示，博通交換器若受限制，字節跳動和阿里巴巴等民營企業經營的資料中心不在適用範圍，現有設備也不會拆除。他說，這是推動供應鏈國產化的更大政策的一環。

博通 晶片 大陸

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