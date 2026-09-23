快訊

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

富豪最憂心的竟也是通膨 花旗調查發現家族辦公室加碼股票、熱議黃金

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）。路透
花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）。路透

連富裕家族也擔心通膨花旗集團調查顯示，物價上漲取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題，其次是利率變動和全球金融體系是否穩定。

花旗集團年度全球家族辦公室報告顯示，物價上漲，連最富裕的投資人也有感。這項調查於6月和7月進行，涵蓋40多個國家的350個家族辦公室。

花旗財富管理業務主管席格（Andy Sieg）受訪時說：「這些人和家族事業有成，外界或許會想，他們有這麼多錢，為什麼還在意物價？但他們之所以成功，正是因為既注意收入，也留意成本。生活開銷哪方面變貴了，他們很清楚。」

家族辦公室其次擔心利率變動和全球金融體系是否穩定，顯示物價上漲、戰事等壓力，使他們愈來愈憂心經濟能否承受衝擊。彭博經濟研究數據顯示，全球四大經濟體有三個通膨率超過3%，使利率居高不下，經濟成長也放緩。

儘管如此，逾九成受訪家族辦公室表示，今年投資組合仍有獲利；近半數在上半年增加上市股票部位。花旗財富整合客戶方案和全球家族辦公室主管諾德伯格（Dawn Nordberg）說：「我們看到家族略為加碼上市股票，因為若要兼顧成長、穩定和調整投資的彈性，美國企業股票很難被取代。」

上市股票也是受訪者未來增加投資的首選。席格認為，這反映近來股市表現強勁，也顯示投資人對私募市場的資產估值存疑，尤其是可能受到管制或其他難以掌控因素影響的資產。

通膨疑慮也使黃金更受青睞。席格說，如今他幾乎每次和客戶談投資，都會談到黃金，兩年前卻不是如此。他說：「過去會討論不同貨幣匯價的富裕家族，如今發現許多已開發國家都面臨財政困境和通膨升高；現在最受青睞的貨幣，或許是黃金。」

因應富裕客戶對黃金日增的興趣，花旗正擴充金庫服務，最近也加入少數在倫敦黃金市場提供保管和結算服務的銀行之列。

花旗 通膨 黃金

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

葉銀華／聯準會升息 央行為何不升

專家看投資 喊多元配置

新物價時代／低物價一去不返 台灣壓力更大

台灣銀行正式開辦高資產業務 率先提供「黃金現貨指定保管」

相關新聞

AI出口催旺台灣經濟…亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

亞洲開發銀行（亞銀）上修台灣今年經濟成長預測至11%，較7月調高1.5個百分點，穩居報告涵蓋的50個亞太經濟體之冠；明年預測也從4%調高至5%。亞銀指出，全球AI需求持續帶動科技產品出口和企業投資，但隨資料中心及運算設施逐漸建置完成，加上今年基期偏高，明年成長步調將放緩。

富豪最憂心的竟也是通膨 花旗調查發現家族辦公室加碼股票、熱議黃金

連富裕家族也擔心通膨。花旗集團調查顯示，物價上漲取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題，其次是利率變動和全球金融體系是否穩定。

涉將敏感數據傳至Claude 美媒：陸調查DeepSeek、月之暗面

中國網路監管部門傳出正在調查DeepSeek和月之暗面。此前美國AI新創公司Anthropic指稱，這2家公司曾將敏感數據轉送至Claude模型進行處理。

籲放慢推出AI新能力的Anthropic推新模型：效能媲美頂級款 定價降20%

Anthropic周二推出新模型Claude Opus 5.5，主打以較低成本提供高階模型效能。同日，Anthropic也宣布與醫療知識平台OpenEvidence合作，將提供醫師查詢研究與治療指引的AI工具，免費推廣到約100個國家。

OpenAI安全評估提前到訓練階段 AI雙雄新模型降價搶客

繼Anthropic之後，OpenAI也將擴大引進第三方安全評估，讓外部評測機構從AI模型訓練階段開始，參與模型評估和推出過程，因應AI可能造成重大危害的疑慮。同一天，OpenAI和Anthropic也分別推出價格較低的新模型，顯示兩家業者面對安全壓力，仍加緊爭奪日益重視成本的企業客戶。

商家接到AI來電就掛斷…Meta的Muse遭揭「真人代打」 惹隱私外洩疑慮

Meta新推出的個人AI助理Muse，號稱能代替用戶打電話辦事，但路透取得的內部貼文顯示，Meta悄悄測試「真人代打電話」功能，由外包人員接手撥打部分電話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。