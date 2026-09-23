快訊

iPhone舊換新多10%快換！實測iPhone 17 Pro Max賣3萬1、買18 Pro只花1萬8

川習會前美拋AI通報機制 知情人士曝：其實就是貝森特與何立峰熱線

富爸爸幫兒還500萬卡債 被稅局盯上還要再繳一筆25.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

夏普研發通用衛星天線 挑戰星鏈市場主導地位

中央社／ 大阪23日綜合外電報導

日本夏普公司（Sharp）計劃研發能連接多個不同衛星通訊網路的通用天線，讓用戶能更輕易在不同服務間切換，無須依賴太空探索科技公司（SpaceX）等特定供應商。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，夏普計劃於2030年推出搭載這款通用天線的終端設備，鎖定國防、營造設備遠端控制以及自動駕駛等應用領域。

SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）等衛星服務，往往僅能相容於特定專屬終端設備。星鏈在低地球軌道衛星通訊市場佔據主導地位，據悉都是自行在內部研發專屬天線與終端設備。

夏普一直致力利用智慧型手機業務累積的技術，研發小型衛星終端設備。現有碟型拋物面天線的體積與重量限制了安裝地點，夏普則計劃將終端設備微型化，讓它足以安裝在船隻或無人機上。

日本總務省目前正公開徵求小型、輕量化通用天線的提案，預計挑選2至3個專案予以支援，計劃在最長5年內提供最高70億日圓（約新台幣14.7億元）補助。儘管距離遴選階段還有一段時間，夏普已遞交提案。

根據今年6月宣布的合作夥伴關係，夏普計劃自2027年起，將總部位於盧森堡的衛星營運商SES通訊服務引進日本。夏普設定目標，期盼衛星相關業務營收在2035年達到1000億日圓。

隨著地緣政治風險升溫，促使各國政府透過歐洲聯盟（EU）的IRIS2衛星網路等倡議，降低對特定供應商的依賴，夏普預見海外市場對通用天線的需求。SES正是負責研發與營運IRIS2聯盟的核心成員。

執掌夏普通訊業務等事業群的執行董事小林繁認為，夏普身為日本企業，既非美國亦非中國公司，在市場上具備強大競爭優勢。

根據市場研究整合機構Global Information預測，全球衛星通訊市場規模至2033年將達2230億美元，較2025年增加逾一倍。

夏普在縮減曾經作為主力業務的液晶顯示器（LCD）事業之際，正加速拓展新業務。

衛星終端設備與人工智慧（AI）伺服器，名列夏普鎖定為潛在成長新引擎的五大領域之中。夏普目標在2030會計年度，讓這些新領域的總銷售額達到2000億至3000億日圓。

星鏈 衛星 夏普

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

夏普通用天線挑戰星鏈獨霸地位 2035年衛星營收拚千億日圓

稜研科技今掛牌創新板 天線模組拚2027年營收占比突破五成

稜研上市首日漲逾16%

上太空變難…SpaceX獵鷹9號逐步退役 火箭運力告急

相關新聞

AI出口催旺台灣經濟…亞銀上修今年經濟成長至11% 穩居亞太第一

亞洲開發銀行（亞銀）上修台灣今年經濟成長預測至11%，較7月調高1.5個百分點，穩居報告涵蓋的50個亞太經濟體之冠；明年預測也從4%調高至5%。亞銀指出，全球AI需求持續帶動科技產品出口和企業投資，但隨資料中心及運算設施逐漸建置完成，加上今年基期偏高，明年成長步調將放緩。

富豪最憂心的竟也是通膨 花旗調查發現家族辦公室加碼股票、熱議黃金

連富裕家族也擔心通膨。花旗集團調查顯示，物價上漲取代貿易戰和關稅，成為家族辦公室今年最憂心的問題，其次是利率變動和全球金融體系是否穩定。

涉將敏感數據傳至Claude 美媒：陸調查DeepSeek、月之暗面

中國網路監管部門傳出正在調查DeepSeek和月之暗面。此前美國AI新創公司Anthropic指稱，這2家公司曾將敏感數據轉送至Claude模型進行處理。

籲放慢推出AI新能力的Anthropic推新模型：效能媲美頂級款 定價降20%

Anthropic周二推出新模型Claude Opus 5.5，主打以較低成本提供高階模型效能。同日，Anthropic也宣布與醫療知識平台OpenEvidence合作，將提供醫師查詢研究與治療指引的AI工具，免費推廣到約100個國家。

OpenAI安全評估提前到訓練階段 AI雙雄新模型降價搶客

繼Anthropic之後，OpenAI也將擴大引進第三方安全評估，讓外部評測機構從AI模型訓練階段開始，參與模型評估和推出過程，因應AI可能造成重大危害的疑慮。同一天，OpenAI和Anthropic也分別推出價格較低的新模型，顯示兩家業者面對安全壓力，仍加緊爭奪日益重視成本的企業客戶。

商家接到AI來電就掛斷…Meta的Muse遭揭「真人代打」 惹隱私外洩疑慮

Meta新推出的個人AI助理Muse，號稱能代替用戶打電話辦事，但路透取得的內部貼文顯示，Meta悄悄測試「真人代打電話」功能，由外包人員接手撥打部分電話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。