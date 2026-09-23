夏普研發通用衛星天線 挑戰星鏈市場主導地位

日本夏普公司（Sharp）計劃研發能連接多個不同衛星通訊網路的通用天線，讓用戶能更輕易在不同服務間切換，無須依賴太空探索科技公司（SpaceX）等特定供應商。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，夏普計劃於2030年推出搭載這款通用天線的終端設備，鎖定國防、營造設備遠端控制以及自動駕駛等應用領域。

SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）等衛星服務，往往僅能相容於特定專屬終端設備。星鏈在低地球軌道衛星通訊市場佔據主導地位，據悉都是自行在內部研發專屬天線與終端設備。

夏普一直致力利用智慧型手機業務累積的技術，研發小型衛星終端設備。現有碟型拋物面天線的體積與重量限制了安裝地點，夏普則計劃將終端設備微型化，讓它足以安裝在船隻或無人機上。

日本總務省目前正公開徵求小型、輕量化通用天線的提案，預計挑選2至3個專案予以支援，計劃在最長5年內提供最高70億日圓（約新台幣14.7億元）補助。儘管距離遴選階段還有一段時間，夏普已遞交提案。

根據今年6月宣布的合作夥伴關係，夏普計劃自2027年起，將總部位於盧森堡的衛星營運商SES通訊服務引進日本。夏普設定目標，期盼衛星相關業務營收在2035年達到1000億日圓。

隨著地緣政治風險升溫，促使各國政府透過歐洲聯盟（EU）的IRIS2衛星網路等倡議，降低對特定供應商的依賴，夏普預見海外市場對通用天線的需求。SES正是負責研發與營運IRIS2聯盟的核心成員。

執掌夏普通訊業務等事業群的執行董事小林繁認為，夏普身為日本企業，既非美國亦非中國公司，在市場上具備強大競爭優勢。

根據市場研究整合機構Global Information預測，全球衛星通訊市場規模至2033年將達2230億美元，較2025年增加逾一倍。

夏普在縮減曾經作為主力業務的液晶顯示器（LCD）事業之際，正加速拓展新業務。

衛星終端設備與人工智慧（AI）伺服器，名列夏普鎖定為潛在成長新引擎的五大領域之中。夏普目標在2030會計年度，讓這些新領域的總銷售額達到2000億至3000億日圓。