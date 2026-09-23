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涉將敏感數據傳至Claude 美媒：陸調查DeepSeek、月之暗面

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美媒指，大陸的網路監管部門正在調查DeepSeek和月之暗面，此前Anthropic指稱，這2家公司曾將敏感數據轉送至Claude模型進行處理。路透
美媒指，大陸的網路監管部門正在調查DeepSeek和月之暗面，此前Anthropic指稱，這2家公司曾將敏感數據轉送至Claude模型進行處理。路透

中國網路監管部門傳出正在調查DeepSeek和月之暗面。此前美國AI新創公司Anthropic指稱，這2家公司曾將敏感數據轉送至Claude模型進行處理。

據美國科技媒體The Information引述知情人士報導，大陸國家互聯網信息辦公室已派官員前往DeepSeek和月之暗面，約談公司高層和員工。監管部門調查正在進行中，監管機構尚未決定是否對相關公司作出處罰，而相關部門正在評估違規行為的嚴重程度以及背後的意圖。

Anthropic於9月10日發布1份154頁的報告中指出，有7家中國公司大規模違規使用旗下Claude。報告點名的另外5家公司為阿里巴巴、智譜、商湯、MiniMax和小米。

在報告的案例中，月之暗面被指控誤導使用者，讓使用者以為使用的是該公司的Kimi模型，但實際上卻暗中將客戶請求轉發至Claude系統處理，隨後將Claude生成的答案展示給用戶，這導致中國和俄羅斯官方機構的數據意外流入Anthropic的系統。

有使用者上傳中共軍隊基地周邊的監視影像，要分析影片中記錄的特定人員的行為模式。使用者以為該請求是由Kimi處理，實際上卻由Claude完成。

DeepSeek也被指控採用類似手段，導致俄羅斯國防部相關機構數據的查詢請求被重定向至Anthropic，其中包含俄羅斯政府資料庫的有效登錄憑據。

對此，大陸外交部發言人毛寧表示，不掌握有關指控的具體情況。並稱中方始終堅持人工智慧向善發展，同時也堅決反對歪曲事實，對中國進行攻擊抹黑。

央視旗下公眾號「玉淵譚天」19日曾發文定調，「用Anthropic等於把數據交給美國」，「玉淵譚天」指，Anthropic蒐集全世界數據、定義威脅，招募「自己人」分析數據，然後把公司安全標準變成美國標準，是想放慢別人追趕的速度；想加速的是自己對數據蒐集、情報挖掘，以及對規則和安全的定義。

DeepSeek Claude 互聯網

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