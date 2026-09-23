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中東戰事衝擊大於預期 亞銀下修菲律賓經濟成長預測

中央社／ 馬尼拉23日專電

中東戰事衝擊，菲律賓今年經濟成長預測值被亞洲開發銀行（ADB）下修至3.3%，但服務業及工業活動可望回溫，加上政府加快基礎建設等支出，經濟成長料於明年回升至5.1%。

亞銀今天發布「2026年9月亞洲開發展望報告」（Asian Development Outlook September 2026）說，中東戰事衝擊大於預期，進口燃料及肥料等重要物品價格飆升，以及投資表現疲弱，影響菲律賓經濟成長前景。

亞銀在今年7月發布的報告中，原預測菲律賓2026年及2027年經濟成長分別可達3.8%及5.3%。

服務業、製造業與公共建設，預料仍是菲律賓的主要經濟成長引擎；菲律賓國內生產毛額（GDP）與就業，有60%是來自服務業。

亞銀菲律賓國家主任傑福瑞斯（Andrew Jeffries）指出，菲律賓企業活動指標顯示經濟活動出現改善跡象，工業表現明年尚有擴展空間。

他強調，菲律賓可否度過外部及內部衝擊，取決於政府可以及時執行既定投資計畫，特別是社會層面以及關鍵基礎建設項目。

另一方面，聖嬰（El Niño）現象可能影響菲律賓農產，持續為食品價格帶來壓力，菲律賓今年通膨率預料平均為5.9%，與7月預測值相同；通膨率可望於2027年放緩至4.4%，但仍高於7月時預測的3.9%。

就亞洲整體而言，亞銀預測「開發中亞洲及太平洋地區」經濟成長將從2025年的5.5%放緩至今年的5%，再於2027年略微回升至5.1%。

亞銀表示，強勁投資、政府刺激措施，以及全球人工智慧（AI）投資週期帶動的科技出口，持續支撐區域經濟，但地緣政治緊張及聖嬰現象升溫，也推高能源及食品價格。

根據報告，區域通膨率今年預估為4.2%，較7月預測下修0.1個百分點，2027年則由3.4%上修至3.5%。

就分區而言，亞銀預測「開發中東南亞」今、明兩年經濟成長為4.7%及4.9%，分別高於7月時預測的4.6%及4.8%；中國所在的「開發中東亞」則維持原有預測，今年經濟成長料為4.6%，明年略降至4.5%。

在印度公共投資及出口表現支撐下，南亞地區2026年成長預測為6.4%、2027年為6.5%；「高加索及中亞和西亞」因外部需求疲弱，今、明兩年成長預測為3.7%及4.1%；太平洋島國受到能源市場長期干擾及聖嬰現象對礦業、農業的影響，今、明兩年經濟成長預測為3%及2.9%。

中東 中東戰事 亞銀

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