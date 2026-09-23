AI熱潮帶動 亞銀上修台灣今年經濟成長至11%

得力於人工智慧（AI）熱潮帶動科技出口及投資，亞洲開發銀行（ADB）今天發布的最新經濟前景報告預測，台灣今年經濟成長可達11%，較7月預測9.5%高出1.5個百分點。

亞銀今天發布「2026年9月亞洲開發展望報告」（Asian Development Outlook September 2026）指出，得力於AI熱潮，台灣經濟今年上半年成功抵禦全球衝擊，國內生產毛額（GDP）成長14.1%，創下50年來最佳，其中第2季成長率更達12.9%。

出口是推動經濟成長的主要動力。報告引據海關資料指出，台灣今年上半年科技產品出口以美元計算成長65%；國民所得統計則顯示，實質出口總額成長28%。

進口同樣強勁成長22%，主要反映AI相關固定投資增加，以及企業為因應科技產品需求而增加庫存。

亞銀指出，隨著經濟前景看好、股價上升、房價維持穩定，加上科技業景氣改善逐步帶動非科技產業薪資，消費者信心有所提升，使今年上半年民間消費成長接近6%，明顯高於2025年的1%，帶動內需。

企業信心同樣維持強勁，固定投資增加近10%，庫存增加相當於GDP的0.7%，進一步支撐經濟成長。

截至6月，經濟活動的景氣監測指標已連續7個月維持正向，同時企業持續宣布大規模AI基礎建設及資料中心投資計畫，亞銀預期，科技產品出口仍將是台灣經濟成長的主要動力。

亞銀預測，台灣經濟成長將在2027年放緩至5%，但仍高於今年7月時預測的4%，主要是因為資料中心及運算能力建置逐步達到目標，AI相關投資成長可能降溫，以及2026年經濟高速成長所帶來的基數效應。

在物價方面，ADB於最新報告中預測台灣2026年通膨率為2%，與7月時所作預測相同；2027年降至1.7%，低於先前預測的1.8%。

ADB指出，台灣今年前5個月平均通膨率為1.5%，但受到中東衝突推升油價，以及惡劣天候造成蔬菜價格上漲影響，6月及7月通膨率分別升至2.6%及2.5%。

報告說，全球能源價格及食品成本上升、聖嬰現象（El Niño）推高食品價格、強勁內需，及去年低基數等因素，將使台灣通膨率略微上升；但國營能源企業持續抑制國內油價漲幅，有助限制能源價格向整體物價傳導。

亞銀評估，台灣經濟前景仍存在風險，但整體風險大致平衡。出口前景取決於AI帶動的投資週期能否延續，目前看來機率很大；但若中東衝突延長，或聖嬰現象較預期嚴重，則可能推高能源及食品價格、削弱全球需求，進而影響AI投資及台灣科技產品出口。