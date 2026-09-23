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商家接到AI來電就掛斷…Meta的Muse遭揭「真人代打」 惹隱私外洩疑慮

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta測試讓外包人員代替AI助理Muse打電話辦事，引發隱私疑慮後暫停相關功能。示意圖。路透
Meta測試讓外包人員代替AI助理Muse打電話辦事，引發隱私疑慮後暫停相關功能。示意圖。路透

Meta新推出的個人AI助理Muse，號稱能代替用戶打電話辦事，但路透取得的內部貼文顯示，Meta悄悄測試「真人代打電話」功能，由外包人員接手撥打部分電話。

內部貼文顯示，Meta測試這項功能，是為了解決商家一聽到來電者是AI就掛電話的問題。但有員工擔心，系統可能無意間將敏感資料洩漏給客服中心人員。而另一名員工請Muse打電話給網路及有線電視業者，協商自己的帳單，事後查看逐字稿發現，外包人員說了帶有種族歧視意味的話。

Muse可替用戶寄信、購物、訂行程，也能打電話向美國商家預約剪髮、詢問庫存或比價。不過，有員工反映，曾試著讓Muse致電保險公司，但對方一聽到是AI就掛斷。

Meta上周讓半數員工試用真人代打電話功能，由受訓的外包人員接手。Meta超級智慧實驗室一名副總裁表示，部分測試顯示，真人撥打電話的成功率可達95%至98%，高於AI撥打電話的成功率。

這位副總裁坦承，未適當揭露就展開測試是「疏失」，目前已暫停相關功能。她也表示，說出種族歧視言論的外包人員今後也不會再參與Meta專案。

Meta發言人羅伯茲（Daniel Roberts）表示，該公司將完善安全與隱私措施，準備妥當並充分告知後才會推出該功能。根據市場研究公司Sensor Tower，Muse推出以來下載量已超過250萬次。

Meta 隱私 種族歧視

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