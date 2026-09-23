夏普通用天線挑戰星鏈獨霸地位 2035年衛星營收拚千億日圓

夏普（Sharp）據報導正在開發可連接多種衛星通訊網路的通用型天線，讓使用者更容易更換服務，不必受制於SpaceX星鏈等單一業者。夏普計劃2030年推出搭載這款天線的終端設備，鎖定國防、工程機具遠端操控和自駕等高傳輸量用途。

目前星鏈等衛星服務通常只能搭配特定終端設備。日媒報導，夏普計劃運用智慧手機技術縮小終端設備體積，使其可安裝在船舶或無人機。日本總務省正徵求小型、輕量通用型天線提案，將選出兩至三套計畫，最長五年、最高補助70億日圓，夏普已提出申請。

據報導，夏普也計劃2027年起，和盧森堡衛星業者SES合作，把相關通訊服務引進日本，並以2035年衛星事業營收達1,000億日圓為目標。SES是歐盟Iris2衛星網路開發營運團隊的核心成員。地緣政治風險升高，各國力求降低對特定業者的依賴，夏普看好海外需求，認為自身既非美國、也非中國大陸業者，具有競爭優勢。

夏普正縮減昔日主力的液晶面板事業，並把衛星終端設備和AI伺服器列為新成長動力。市場調查業者預估，全球衛星通訊市場2033年將達2,230億美元，超過2025年的兩倍。