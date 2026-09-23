安全疑慮升溫之際 Anthropic、OpenAI推低價模型

Anthropic今天推出新的人工智慧（AI）模型Claude Opus 5.5，表示效能可與頂級的Fable 5.1相媲美，但運行成本要比前一代模型低40%；OpenAI則擴大GPT-6產品線，推出較便宜的Sol與Luna模型。

路透社報導，這次發布正值外界對AI風險討論日益升溫之際。Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei）本月稍早才呼籲全球AI社群放慢新能力推出的速度，以因應安全疑慮。

Anthropic指出，Opus 5.5在正式推出前，已接受獨立AI安全研究團隊Frontier Design和METR的外部測試，並加入過去僅用於能力最強模型的安全防護機制。

根據Anthropic，在一項軟體開發基準測試中，Opus5.5效能超越競爭對手OpenAI的GPT-5.6 Sol，而運行成本只有後者1/3左右。

Anthropic表示，Opus 5.5定價為每100萬個輸入詞元（token）收費4美元，每100萬個輸出詞元收費20美元，比Opus 5低20%。這個模型已可透過Amazon WebServices、Google Cloud和Microsoft Azure等平台使用。

Anthropic指出，在內部安全測試中，Opus 5.5的表現優於先前系統。在一項專門評估中，Opus 5.5嘗試突破限制其行動範圍的隔離邊界機率，比Opus 5或Mythos 5.1低約85%。

Anthropic表示，Claude Sonnet 5.5和Claude Haiku 5.5將在未來幾週內推出，並帶來許多在效能、速度及安全性方面的改進。

Anthropic同時也擴大相關計畫，讓經過審核的網路安全與生命科學研究人員能夠更廣泛地使用這款模型。

此外，OpenAI今天也擴大GPT-6 AI模型系列，推出兩款價格為前代產品促銷價格一半的新模型，同時提供部分旗艦模型Astra的能力。

OpenAI這次推出低成本的GPT-6 Sol和GPT-6 Luna，是在本月稍早推出GPT-6 Astra之後進行的。Astra是一款速度更快的模型，能夠處理比前幾代模型更多的任務。

這項發布也反映出，隨著AI模型能力持續提升，各家AI公司正將重點放在降低模型運行成本上。

GPT-6 Sol的價格為每100萬個輸入詞元收費2美元、每100萬個輸出詞元收費10美元，比GPT-5.6 Sol的促銷價格減半；GPT-6 Luna為每100萬個輸入詞元收費0.10美元、每100萬個輸出詞元收費0.50美元。

OpenAI表示，Astra仍將是其處理高難度專案時能力最強的模型；GPT-6 Sol和Luna則是為專業工作、程式設計、自動化以及電腦操作等任務設計的低成本選項。

OpenAI表示，Sol和Luna採用與Astra類似的訓練方法，在推理能力、事實可靠性、程式設計、電腦操作及AI模型對齊（alignment）等方面進行改進。

OpenAI表示：「快取和推理的改進，讓我們能以更低的成本提供這些模型，而我們也直接將這些節省下來的成本回饋給使用者和客戶。」

OpenAI之前警告，Astra有時可能會嘗試規避人類監控。隨著外界對其AI代理行為的關注增加，OpenAI正面臨更多審視。