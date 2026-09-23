半導體、AI合作空間大 專家籲台商前進印度需循序漸進

印度全力推動半導體、人工智慧（AI）發展，成為台灣企業前進印度的商機，但專家呼籲台商，在前進印度前應做足功課，除需以在地化思維看待市場，也建議以循序漸進的方式切入印度市場。

財團法人國際商貿文化交流基金會執行長、台北市電腦公會資深顧問胡天盛率團到印度，與當地電子產業相關代表進行雙邊對話，盼讓雙方尋得合適的合作夥伴。

●ICT產業拉近台灣、印度距離

胡天盛在活動告一段落接受中央社記者專訪，他表示印度本身是一個很大的市場，過去台灣資訊通信科技（ICT）產業和印度的連結，大部分就是集中在銷售這一塊，例如台灣的筆記型電腦、主機板、電腦螢幕等產品，都會配合台灣整體外銷需求賣到印度。

胡天盛提到，當銷售到印度的ICT產品數量大到一定的規模後，部分台灣的公司就開始到印度設立分公司，印度政府此時希望台灣企業能進一步在當地設立組裝廠，於是台灣的筆記型電腦、個人電腦開始在印度組裝。

胡天盛指出，當台灣廠商在印度組裝這些產品後，也慢慢開始生產一些基礎的零組件，後來漸漸地擴大與印度企業合作，生產包括初階電子產品、印刷電路板（PCB）等產品，並逐漸形成合資企業。

●半導體、AI合作前景看好

胡天盛在分析台灣和印度未來可能的合作機會時指出，雙方企業在半導體、AI上，會有較大的合作空間。

胡天盛提到，在半導體方面，他認為台灣和印度在積體電路（IC）設計、半導體設計上會有比較多的合作機會，另外在半導體的測試和封裝上，雙方也能攜手合作。

至於AI相關產業，胡天盛認為台灣和印度也有潛在的合作機會，像是晶片組、AI伺服器這類產品，本來就是台灣ICT產業的強項，加上現在印度在AI的發展上，希望建立很多的AI資料中心，那對台灣提供伺服器、控制模組、電力設備等產品的廠商來說，這是不容忽視的市場，因此可以深入研究與印度合作的方案。

●在地化思維成台商南向印度大挑戰

談到台商進軍印度市場應該注意的事項，胡天盛表示，台灣企業在心態上一定要正確，要把到印度當作探索一個新的世界、新的市場，「你要告訴自己，印度跟歐美、中國、東南亞這幾個地方的市場是截然不同的，因此不能拿過去在那些地方做生意的模式，拿來直接套用在印度。」

胡天盛提到，台灣企業應該要試著去瞭解印度、設法去接觸印度，而其中最重要的關鍵，就是要懂得「在地化」，試著做到瞭解當地人（Know the People）、瞭解印度市場（Know the Market）、瞭解印度企業的價值觀（Know the Value）、瞭解在地的遊戲規則（Know the Game Rules）。

胡天盛認為，台商想進到印度市場，除了前面提到的4K外，也需要找到合適的「嚮導」來帶路，「嚮導」可能是一個人、一個單位、一家公司、一個組織，台灣企業在找到適合的「嚮導」後，就可以靠「嚮導」找到適合的夥伴、合作對象、客戶，接著也要設法找到適合的時間點、產品，這些都是要提前瞭解的，「切忌在只知道印度市場很大，但完全沒做功課的情況下，就貿然前進印度。」

●產學合作成台商印度發展助力

台商想在印度發展，不可避免的問題，就是會有對人才的需求，對此胡天盛表示，可以善用印度在台灣的留學生。

胡天盛指出，台灣很多大學都在培養具工程專業的印度學生，這些印度人才在台灣求學，對台灣人的思維、台灣企業的文化、台灣公司作業的方式，都有一定程度的瞭解，這對台商在印度的「在地化」會很有幫助，如果這些對台灣已經有瞭解的印度人，能回到印度為台商所用，不論是擔任基層人員或中階主管，對台灣企業都有加分效果，所以應該善用這些產學合作創造出的人才。

胡天盛說：「如果我們能招募印度學生到台灣念書，接著到台灣企業實習，這樣一整套的配套方案，甚至更長期的規畫，對有意要在印度發展的台灣企業來說，一定是非常好的一股助力。」

●循序漸進有助台商印度站穩腳步

就胡天盛的觀察，印度政府對未來ICT產業的發展，有個充滿雄心壯志的藍圖，特別是在AI這塊，不論生產、製造、研發、創新都在全力衝刺，最終的目標是要在全球供應鏈中扮演關鍵角色，而在這個過程中，台灣企業在每個環節都能找到商機。

胡天盛認為在半導體、AI領域，台灣和印度在未來很有機會可以有進一步的合作，但台灣企業應該循序漸進，在對印度有充分瞭解後，再增加對印度市場的投入。

胡天盛提出，台灣和印度雙邊企業關係的發展，可分為5個階段，第1階段是以貿易為主，第2階段著重在技術的合作，第3階段發展出共同研發與創新，第4階段開始著重投資，第5階段則是共同開拓全球市場。

胡天盛進一步解釋，台商要深化和印度的合作，可以先從單純的貿易往來開始，用貿易當作試金石、敲門磚，試著知道印度企業想要的合作方式是什麼，並從合作中瞭解夥伴的特質，「從商業貿易到技術合作，接著聯合開發、投資合作，最後面向全球市場，這是一個應該要循序漸進的模式。」

這次台灣、印度間的雙邊對話，吸引約60名各界代表，針對電子製造、半導體、AI、供應鏈合作、印度投資機會等面向進行討論。