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義大利赤字仍逾GDP3% 無法脫離歐盟監管程序

中央社／ 羅馬22日專電

義大利國家統計局（Istat）今天正式確認，義大利2025年財政赤字佔GDP比重3.1%，未能如義國政府預期降至歐盟規定的3%門檻以下。這代表義大利提早擺脫歐盟「超額赤字程序」的希望破滅。

歐盟「超額赤字程序」（Excessive Deficit Procedure,簡稱 EDP）是歐盟用來糾正成員國預算赤字或公共債務過高的監管機制。義大利經濟部長喬捷堤（Giancarlo Giorgetti）今天聲明表達遺憾，義大利無法在今年提早擺脫此一監管機制，但他認為根據目前財政數據，義大利可望在2027年達成目標。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，義大利繼續受到歐盟「超額赤字程序」管制，代表義國政府除了要監控淨支出外，還必須每年將結構性赤字削減0.5%。這也使落實「排除條款」增添複雜性，歐盟先前同意義大利在未來兩年內將佔GDP1.5%（約300億歐元）的國防與能源支出從赤字額度排除。

對於赤字恐衝擊預算編列，義大利副總理兼交通部長薩爾維尼（Matteo Salvini）表示，光是他領導的部會，年底就需要80億歐元來支付已完成的工作項目，因此他認為至少需要調整高達數十億歐元的預算。薩爾維尼先前建議向獲利高的銀行業與能源巨頭課徵額外稅收。

右派執政聯盟的「義大利力量黨」（Forza Italia）認為應抱持冷靜堅定立場，在堅持2027年退出「超額赤字程序」目標的同時，努力制定一個平衡的預算案，兼顧消費與經濟成長。

反對黨則發起嚴厲攻擊，「五星運動」（M5S）領導人孔蒂（Giuseppe Conte）在社群網站發文表示，義大利國家統計局的數據令他深感擔憂，這些數據證實，義國政府4年來的措施，包括削減開支和緊縮政策、零成長、創紀錄稅收負擔、軍備競賽、簽署災難性協議，正使義大利深陷困境。

歐盟 義大利 財政赤字

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