義大利道路業年度大展 聚焦數位化、環保、油價衝擊

義大利將舉辦道路工程產業年度大展ASPHALTICA 2026，除聚焦智慧道路與新型環保技術，地緣政治風險也成熱門話題，因道路建材瀝青源自石油，油價飆漲將使產業面臨成本大增的壓力。

義國道路與瀝青協會（SITEB）執行長拉瓦伊歐利（Stefano Ravaioli）22日與ASPHALTICA會展主席巴比艾里（Raul Barbieri）共同舉行記者會，宣布於10月7日到10日在義大利波隆那（Bologna）展覽館辦展。今年預計有140個單位、超過8000名專業人士參加，其中包括來自7國的18個外國企業。

SITEB是義大利最權威的道路基礎設施與防水工程協會，旗下數百個會員企業的總產值，幾乎涵蓋義大利該產業全部市場，被譽為義大利的「道路供應鏈」。

拉瓦伊歐利在記者會中談到該產業面臨的挑戰。他表示，義大利道路（包括公路與鄉間小路）總長達83萬公里，有多達430個瀝青工廠，平均每年生產3400萬噸瀝青混和物，卻仍供不應求，「這些數據看來很龐大，實際上還不夠，環顧羅馬、米蘭和義大利任何城市，到處仍常常看到缺乏維修的破舊路面」。

分析產業結構，拉瓦伊歐利坦言，義大利雖有多達3000家道路建設公司，但有些是迷你家族企業，有些則是只有15到20名員工的小型企業，規模太小的企業難以執行大型專案。他強調義大利是全球瀝青產量最高的國家之一，且瀝青影響礦業、運輸、建築等多面向，「這個行業應受到更多重視」。

談到產業面臨的挑戰，中央社記者在會中提問，歐盟對各國基礎工程使用中國科技提出安全警訊，此舉是否將影響義大利智慧道路的科技應用，對義大利企業是機遇或難題。

拉瓦伊歐利回應，他認為汽車業確實存在使用中國科技的安全疑慮，但在瀝青道路產業「某些情況相反」，中國低價原料在該產業仍具強大競爭力，例如協會重點工作之一是橋梁、道路、屋頂的防水工程，而製造瀝青防水毯的「聚酯」（polyester）主要來自中國，因為中國可用低價供應高品質原料。

拉瓦伊歐利表示，歐盟為了反傾銷，向中國聚酯課徵高額關稅，要求優先使用價格較高的歐洲供應商，他理解歐盟有保護市場需求，但他認為全球關稅戰已發展到令人反胃的地步，破壞市場法則將釀成企業額外損失，因此該協會的義大利跨國企業向歐盟提出了反對意見。

活動除了舉辦攤位展覽，還將對熱門議題舉辦講座，包括探討從傳統道路轉型到智慧道路（Smart Road），及如何符合義大利政府實施的「道路最低環境標準」（CAM Strade）。

「道路最低環境標準」是義國環境部2024年底制定的法令，目的是為落實「綠色公共採購」，要求道路工程必須提高回收瀝青（RAP）與再生材料使用比例，且必須執行生命週期評估（LCA）。