台積電ADR連五日上漲 台指期漲272點

台積電ADR周二上漲1.5%，連續五日上漲，收在452.00美元，較台北交易溢價16.6%。

台指期夜盤收盤漲272點至48,497點，漲幅0.6%。台灣加權股價指數周三漲81.33點，收在47,800.17點。台積電（2330）平盤收在2,460元。

美國晶片股連六日走強，帶動那斯達克綜合指數和那斯達克100指數周二雙創新高，但銀行股下挫，加上通膨和中東戰事疑慮未退，道瓊工業指數收低，標普500指數近乎持平。

道瓊工業指數周二下跌185.14點，跌幅0.4%，收51,863.69點；標普500指數微跌0.06點，收7,764.64點，距8月13日的歷史收盤高點不到0.5%。那斯達克綜合指數上漲122.18點，漲幅0.5%，收在27,244.28點，連續兩個交易日改寫收盤新高；那斯達克100指數漲0.8%，也創6月以來首見新高。

費城半導體指數連續六個交易日上漲，Meta的AI助理Muse大受歡迎，也使市場看好AI投資報酬，推升相關晶片需求。美光大漲5%，SanDisk漲近7%。輝達（NVIDIA）漲0.7%。

個股ADR代碼ADR收盤（換算後）漲跌幅（%）台北上市股票收盤價溢價率（%）

台積電 TSM 2,867.62元 +1.54 2,460.00元 16.57

日月光投控 ASX 716.91元 +3.36 693.00元 3.45

聯電 UMC 163.49元 +1.34 160.00元 2.18

中華電 CHT 146.27元 +0.46 145.00元 0.87