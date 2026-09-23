投資人關注美伊發展 美股漲跌互見那指創新高

全球柴油價格創新高，且進一步看漲，短缺可能延續到明年。而川普政府期中選舉大考在即，柴油價格創新高導致民怨沸騰，川普支持率降至新低，共和黨國會議員頻促川普尋求緩解之道，包括呼籲禁止柴油出口，儘管白宮目前並不考慮。

2026-09-23 02:10