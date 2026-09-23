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投資人關注美伊發展 美股漲跌互見那指創新高

中央社／ 紐約22日綜合外電報導

交易員持續關注美國與伊朗之間的局勢發展，華爾街股市主要指數今天漲跌不一，那斯達克綜合指數盤中創下歷史新高，標準普爾500指數則近乎持平。

道瓊工業指數下跌185.14點或0.36%，收報51863.69點。

標普500指數微跌0.06點或0.00%，收在7764.64點。

那斯達克指數上漲122.19點或0.45%，收27244.28點。

費城半導體指數上升256.65點或2.06%，收12689.82點。

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